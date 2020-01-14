WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой
- Reuters
Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на полученные планы строительства.
Отмечается, что такие меры позволят к весне 2022 года завершить примерно 1424 км нового ограждения, а общий размер федеральных средств, выделенных на ограждение границы, достигнет $18,4 млрд.
В сентябре Трамп в ходе осмотра пограничной стены между США и Мексикой в Сан-Диего назвал строящийся объект «системой безопасности мирового уровня».
Он заявил, что по завершении строительства стены незаконное проникновение станет практически невозможным.
В конце июля Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из оборонного бюджета страны для строительства части стены на границе с Мексикой.