Верховный суд США одобрил трату $2,5 млрд из оборонного бюджета на стену
Верховный суд США разрешил администрации американского лидера Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из оборонного бюджета страны для строительства части стены на границе с Мексикой.
Об этом информирует USA Today.
В конце июня федеральный суд заблокировал финансирование Пентагоном строительства стены на границе США с Мексикой.
В свою очередь, Трамп пообещал, что администрация обжалует решение.
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