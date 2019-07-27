Верховный суд США одобрил трату $2,5 млрд из оборонного бюджета на стену

Верховный суд США разрешил администрации американского лидера Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из оборонного бюджета страны для строительства части стены на границе с Мексикой.

Об этом информирует USA Today. В конце июня федеральный суд заблокировал финансирование Пентагоном строительства стены на границе США с Мексикой. В свою очередь, Трамп пообещал, что администрация обжалует решение.