Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп посетил участок американо-мексиканской границы, на котором возводится стена в целях борьбы с нелегальной миграцией. Отмечается, что американский лидер расписался на конструкции.

Видео с соответствующим моментом на своей странице в Twitter опубликовал сам Трамп.

GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.

Как пишет The Hill, глава США отметил, что возводимая конструкция поглощает тепло, чтобы пытающимся перелезть через неё альпинистам-нелегалам было сложнее пересечь границу.

«Можно жарить яичницу на этой стене», — сказал он.

Ранее сообщалось, что строительство стены на границе США и Мексики продолжится за счёт средств оборонного бюджета.