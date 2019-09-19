Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
Видео с соответствующим моментом на своей странице в Twitter опубликовал сам Трамп.
GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.
Как пишет The Hill, глава США отметил, что возводимая конструкция поглощает тепло, чтобы пытающимся перелезть через неё альпинистам-нелегалам было сложнее пересечь границу.
«Можно жарить яичницу на этой стене», — сказал он.
Ранее сообщалось, что строительство стены на границе США и Мексики продолжится за счёт средств оборонного бюджета.