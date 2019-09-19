Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп посетил участок американо-мексиканской границы, на котором возводится стена в целях борьбы с нелегальной миграцией. Отмечается, что американский лидер расписался на конструкции.

Видео с соответствующим моментом на своей странице в Twitter опубликовал сам Трамп.

Как пишет The Hill, глава США отметил, что возводимая конструкция поглощает тепло, чтобы пытающимся перелезть через неё альпинистам-нелегалам было сложнее пересечь границу.

«Можно жарить яичницу на этой стене», — сказал он.

Ранее сообщалось, что строительство стены на границе США и Мексики продолжится за счёт средств оборонного бюджета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить