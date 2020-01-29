Односторонний план: Трамп огласил «сделку века»

Президент США Дональд Трамп обнародовал план «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно «плану», Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, у Израиля будет суверенитет над Иорданской долиной, а территория сектора Газа должна быть демилитаризована. Палестина уже отвергла эту инициативу. Эксперты указывают на противоречивость плана главы Белого дома. По мнению аналитиков, такая сделка «не имеет шансов на успех».

Ключевые аспекты «сделки века» — плана по урегулированию палестино-израильского конфликта президента США Дональда Трампа — были озвучены на пресс-конференции американского лидера с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

План Трампа предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. Иерусалим остаётся «неделимой столицей» Израиля, но при этом Трамп обещал палестинцам столицу в Восточном Иерусалиме и американское посольство в ней, а также увеличение занимаемой палестинцами территории вдвое.

Кроме того, согласно плану Трампа, США и Израиль готовы официально признать территориями Палестины районы, которые сейчас находятся под контролем палестинцев, однако при условии, что те откажутся от террористических актов.

Палестина продолжит управлять объектами в портах Хайфы и Ашдода. Также будут созданы транспортные связи на территории Палестины и Западном берегу реки Иордан. Кроме того, по задумке Трампа, палестинские беженцы смогут выбирать место проживания: на территории будущей Палестины, на территориях нынешнего проживания, которые будут интегрированы в Израиль, или переселение в третью страну.

План также предполагает признание суверенитета Израиля над крупными поселениями на Западном берегу реки Иордан (Иудея, Самария) и в секторе Газа. Согласно «сделке века», ХАМАС будет разоружён, а территория сектора Газа демилитаризована. План предписывает сохранение статуса-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.

Отмечается, что в случае урегулирования ближневосточного конфликта Палестина получит $50 млрд помощи от США.

Американский лидер заявил, что Палестина заслуживает «лучшей жизни», но не исключил, что подготовленный США план может стать последним шансом для палестинцев обрести собственное государство.

Трамп опубликовал на своей странице в Twitter карту, которая отражает предполагаемые границы двух будущих государств — палестинского и израильского. На ней видно, что к палестинской территории будут добавлены два крупных района вдоль египетской границы.

תמיד אעמוד לצד מדינת ישראל והעם היהודי. אני תומך בחוזקה בבטיחותם ובטחונם ובזכותם לחיות במולדתם ההיסטורית. הגיע הזמן לשלום! pic.twitter.com/AtNnQtnGZs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Глава Белого дома сообщил, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века». Трамп также подчеркнул, что план не несёт рисков для безопасности Израиля.

Глава Белого дома уточнил, что США образуют совместный комитет с Израилем для реализации этих инициатив, чтобы из концептуальной карты разработать более детальный и точный план. Предполагается, что Израиль и Палестина должны за четыре года согласовать все детали.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, назвал «сделку века» «реалистичным путём к миру». При этом, по его словам, что бы ни решили палестинцы, Израиль будет придерживаться мирного пути. Но если Палестина признает еврейское государство, Израиль готов к немедленным переговорам о мире, подчеркнул премьер.

Палестинский лидер Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движение ХАМАС Исмаил Хания после обнародовании ключевых аспектов «сделки века» провели телефонные переговоры и обсудили совместные шаги по противодействию плану, выдвинутому Трампом. Об этом сообщил телеканал «Аль-Маядин». По словам Аббаса, Палестина отвергает эту инициативу.

Протестующие в Палестине

«Я хочу сказать Трампу и Нетаньяху — Иерусалим не продается. Все наши права не продаются и не являются предметом торга. Ваша сделка — заговор, и он не сработает», — приводит Reuters слова Аббаса, сказанные в ходе пресс-конференции в городе Рамалла.

Аббас также подчеркнул, что Палестина «не встанет на колени и не сдастся».

В свою очередь, в МИД Иордании заявили, что односторонние израильские меры ведут к эскалации в регионе, сообщает госагентство Petra. В ведомстве заявили, что Израиль пытается навязать строительство незаконных поселений, а также призвали начать переговоры на основе арабской мирной инициативы.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что «сделка века» станет успешной лишь в случае переговоров палестинцев с израильтянами «при честном посредничестве, без попытки навязать какие-либо решения». Об этом говорится в заявлении ЛАГ.

Как отмечает член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в разговоре с RT, в высказываниях Трампа по «сделке века» «достаточно много противоречий».

«Например, Восточный Иерусалим и Иерусалим не могут быть одновременно столицами Палестины и Израиля. Также его предложение вложить $50 млрд на нужды будущего палестинского государства ничем не подкреплено — это приманка, чтобы подкупить Палестину», — заявил эксперт.

При этом Степанян подчеркнул, что глава Белого дома стремится продемонстрировать своим избирателям, что «он единственный смог разрешить нерешённый конфликт». Однако, по мнению эксперта, инициативы американского лидера «не имеют шансов на успех».

«Я не вижу грандиозного, гениального проекта «сделка века», на который может согласиться Палестина и который в последствии будет реализован. Нетаньяху и его оппонент согласны на эту сделку, однако ХАМАС и руководство Палестины уже отвергли этот план. Более того, они не согласятся разоружиться, поскольку палестинское руководство будет держаться за резолюцию ООН от 2014 года, где прописано, что Восточный Иерусалим — это столица Палестины», — пояснил аналитик.

Палестинские возражения

Палестино-израильский конфликт продолжается с середины ХХ века и является частью более широкого арабо-израильского конфликта. В его рамках палестинская и израильская стороны заявляют претензии на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата.

Палестинская сторона требует решения конфликта исключительно в форме установления на этой территории двух независимых государств, границы которых будут проходить по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, когда израильские войска заняли территорию Иорданской долины (Иудею и Самарию).

Палестинцы на границе сектора Газа

Reuters

© Ibraheem Abu Mustafa

Это позволит палестинцам создать своё независимое государство на Западном берегу Иордана и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако Израиль отказывается возвращаться к территориальному делению по границам 1967 года, а Иерусалим считает своей «вечной и неделимой столицей».

Накануне оглашения американской «сделки века» президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с Дональдом Трампом и обсуждения его плана по урегулированию.

«Они позвонили мне из Вашингтона, но я не ответил на звонок. Я сказал «нет», и я продолжу говорить «нет», — приводит слова палестинского лидера портал Al-Watan Voice.

В свою очередь палестинский премьер Мухаммед Штайе заявил, что не приемлет план Белого дома и призвал мировое сообщество отвергнуть инициативу Вашингтона.

«Мы отвергаем эту сделку и требуем, чтобы международное сообщество в ней не участвовало, поскольку она противоречит основам международного права и неотъемлемым правам палестинцев. Это не что иное, как план по уничтожению палестинского движения», — приводит слова премьера Al Jazeera.

Штайе добавил, что план американского президента направлен на решение внутриполитических проблем самого Дональда Трампа, а также израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Этот план нужен для того, чтобы защитить Трампа от импичмента и защитить Нетаньяху от тюрьмы, а не для мирного урегулирования», — заявил премьер-министр Палестины.

По словам профессора МГУ, эксперта по Ближнему Востоку Александра Вавилова, план Трампа — его «обычная политическая игра».

«Он готовит эту сделку без консультаций с палестинской стороной и Россией, которая занималась этим вопросом на протяжении 50 лет. План Трампа предполагает, что столицей Израиля будет Иерусалим, и не допускает концепции о двуедином государстве. Но его предложение нереалистично, соответственно, Палестина на его условия не согласится», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Позиция России

Как отметили в российском МИД, Россия будет изучать предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Богданов. По его словам, «решения принимают стороны, вовлечённые в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение».

«Они выдвинули инициативу, её будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта. Мы же не стороны конфликта», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее Богданов, комментируя анонс «сделки века», подчеркнул, что США «не проконсультировались с палестинским руководством, которое является прямой заинтересованной стороной». Представитель МИД также добавил, что по этому вопросу США не советовались и с российскими представителями.

Кроме того, в октябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что предложения администрации Трампа направлены на отказ от двугосударственного решения этого вопроса.

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При этом на взаимодействие с Россией рассчитывает израильская сторона — 28 января пресс-секретарь Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильский премьер 29 января вылетит в Москву, чтобы «ознакомить президента РФ Владимира Путина со «сделкой века» президента США Дональда Трампа и обсудить различные вопросы региональной повестки дня».

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин встретится в Москве с Нетаньяху 30 января, в четверг.

«30 января в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», — говорится в сообщении Кремля.

Руководитель Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Елена Супонина считает, что данный шаг свидетельствует о доверительных отношениях между Россией и Израилем, в которых еврейское государство полагается на возможное посредничество Москвы для влияния на Палестину.

«В последнее время между Россией и Израилем сложились хорошие, доверительные отношения, поэтому Нетаньяху считает своим долгом рассказать о деталях инициативы, выдвинутой Трампом, но он учитывает желание Москвы и дальше поддерживать отношения с Палестиной», — отметила политолог.

«Безумная сделка»

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в разговоре с RT заявил, что план Дональда Трампа направлен на то, чтобы укрепить свои позиции в США, а также помочь Биньямину Нетаньяху, который находится в сложном положении в Израиле.

Кроме того, отметил эксперт, «сделка века» Трампа предполагает изменение линии переговоров по урегулированию конфликта в пользу Израиля.

«Цель данной инициативы — изменить формат международных переговоров по палестино-израильскому урегулированию, потому что США хотят взять этот вопрос в свои руки и выстроить формат переговоров в пользу Израиля. Ранее действовал формат международного квартета, при котором урегулирование курировалось США, Россией, Европой и ООН. США такое положение дел не нравилось, потому что они не могли давить на позиции арабских стран», — пояснил политолог.

Теперь Вашингтон пытается пересмотреть проблему палестинцев так, как её будет удобнее воспринимать Белому дому, добавил Вячеслав Матузов.

«Но американцы не понимают, что нет решения этой проблемы без палестинского народа. Палестинское руководство, в свою очередь, уже обратилось к Лиге арабских государств с просьбой занять консолидированную позицию. Скорее всего, Палестина добьется своего, и этот план не будет принят мировым сообществом. Эта сделка Трампа безумна, она не может быть реализована только из-за симпатии к Израилю, поскольку существует палестинский народ, интересы которого надо принимать во внимание. Если американцы будут действовать без учёта его интересов, они никогда не добьются своего», — заключил эксперт.