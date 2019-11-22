«Суд продлится лет десять»: как обвинения в адрес Нетаньяху могут сказаться на обстановке в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обладает высокими шансами остаться у власти, несмотря на выдвинутые против него генпрокурором страны обвинения в коррупции. Об этом заявили опрошенные RT эксперты. Они отмечают, что рассмотрение дела в суде может затянуться надолго, а сам премьер обладает широкой общественной поддержкой. Как отмечают израильские СМИ, на руку Нетаньяху оказался и правительственный кризис, из-за которого возникли юридические проволочки, откладывающие передачу дела против него в суд. В то же время арабские политики в израильском кнессете утверждают, что ради того, чтобы не сесть в тюрьму, Нетаньяху может решиться на военную авантюру.

Генпрокуратура Израиля заявила о предъявлении обвинений в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Главе государства инкриминируют взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.

О решении выдвинуть официальные обвинения накануне заявил генеральный прокурор страны Авихай Мандельблит.

Нетаньяху обвиняют по трём делам. В одном случае, по мнению следствия, премьер-министр получал подарки, включая сигареты и шампанское (на сумму около $280 тыс.) в обмен на помощь в решении ряда вопросов.

Одним из таких благотворителей премьера стал американский продюсер Аарон Милчен. Нетаньяху ранее активно продвигал «закон Милчена», который бы позволил бы вернувшимся в страну израильтянам 10 лет не платить налоги в Израиле. Однако это законопроект провалился.

Два других дела связаны со СМИ. В одном случае Нетаньяху якобы обещал помочь руководству национальной ежедневной израильской газеты Yedioth Ahronoth в обмен на освещение деятельности правительства в позитивном ключе. В другом премьеру инкриминируют лоббирование интересов телекоммуникационной сети «Безек» в обмен на благожелательное освещение деятельности премьера на интернет-портале Walla!.

Дело «Безек» считается самым серьёзным, так как именно по нему премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия. По двум другим делам предъявлены обвинения лишь во взяточничестве и обмане общественного доверия.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит

Reuters

© Ammar Awad

Стоит отметить, что это первое в истории Израиля официальное обвинение действующего премьер-министра в коррупции. Ранее по такому же обвинению 16-месячный тюремный срок отсидел экс-премьер Эхуд Ольмерт. Однако обвинения ему были предъявлены после того, как он заявил о своей отставке.

Враг из «глубины»

Сам Нетаньяху все обвинения, выдвинутые против него, отвергает.

«Это попытка государственного переворота с помощью фальсификаций, а также порочного и предвзятого расследования, — заявил премьер Израиля в телевизионном выступлении. — Я продолжу управлять страной, руководствуясь буквой закона, с ответственностью, преданностью и заботой о будущем каждого из нас».

Однако блок «Кахоль-Лаван» главного политического соперника Нетаньяху генерала Бенни Ганца напомнил, что, когда в аналогичной ситуации оказался Ольмерт, никто иной как действующий премьер-министр Нетаньяху потребовал его отставки.

"ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל. כי קיים חשש, אני חייב להגיד, אמיתי ולא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי". pic.twitter.com/vFYq8RHy0a — כחול לבן (@Kachollavan19) 21 ноября 2019 г.

В свою очередь, лидер левой партии «Меретц» Ницан Горовиц заявил, что премьер больше не может ни дня оставаться на посту. Руководитель другой оппозиционной партии «Авода» Амир Перец подчеркнул, что будет добиваться отстранения Нетаньяху через суд.

Однако руководство ультраортодоксальной партии «Шас» и лидер партии «Новые правые», министр обороны Нафтали Беннет поддержали премьер-министра.

Согласно израильскому законодательству, премьер-министр может находиться на своём посту, пока суд не вынесет в отношение него окончательный приговор.

Напомним, что обвинения в адрес Биньямина Нетаньяху выдвигаются уже давно. В 2017—2018 годах премьера 12 раз допрашивали в его резиденции в Иерусалиме. В декабре 2018 израильская полиция рекомендовала предъявить ему обвинения в коррупции по делу «Безек». До этого активно обсуждались расследования полиции по двум другим уголовным делам, по которым в четверг, 21 ноября, генпрокурором были выдвинуты обвинения против Нетаньяху.

На допросы в полицию вызывали и ближайших родственников премьера — жену Сару и сына Яира.

Однако, как заявил в разговоре с RT израильский политолог Авигдор Эскин, в выдвинутых против Нетаньяху обвинениях «юридическая база совсем хилая».

«В Израиле существовала и существует старая управленческая элита, которую условно называют «глубинным государством». Эта старая управленческая элита изначально относилась к Нетаньяху недоброжелательно, как и израильская либеральная пресса. Ситуация очень похожа на то, что происходит с Трампом в США», — заявил в беседе с RT Эскин.

Схожесть проблем, с которыми столкнулись Трамп и Нетаньяху, также отметили сторонники и противники американского президента в самих Соединённых Штатах. Так, один из кандидатов в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что как Нетаньяху, так и Трамп делают всё, чтобы оставаться у власти и обогатиться при этом.

Netanyahu is accused of accepting bribes, trading government favors, and manipulating a free press. Like his pal Donald Trump, he'll stop at nothing to enrich himself and stay in power. This blatant corruption has no place in any democracy—I'll fight it at home and abroad. https://t.co/1jSCpoUQ3S — Elizabeth Warren (@ewarren) 21 ноября 2019 г.

В свою очередь, близкий к республиканцам радиоведущий Марк Левин, поддерживающий Трампа, выступил в защиту Нетаньяху, заявив, что израильская пресса ещё хуже американской.

No, do NOT step down, Prime Minister Netanyahu. I’ve carefully reviewed these charges and they’re outrageous. This is an assault on freedom of the press and the investigation was corrupt. And your media is ever worse than ours. https://t.co/xxjlKsDhjB — Mark R. Levin (@marklevinshow) 21 ноября 2019 г.

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин, возможно, обвинения в адрес Нетаньяху «связаны с предвыборными коллизиями».

«В Израиле сейчас кризис — никак не могут создать коалиционное правительство, и речь идёт об очередных выборах. Не исключено, соперники Нетаньяху сейчас будут стремиться сделать всё, чтобы он не смог создать коалицию», — предположил Зинин.

Правовые проволочки

Как отмечает израильская газета Haaretz, сейчас Нетаньяху находится в довольно уникальном правовом положении. По закону израильский премьер не обладает автоматической неприкосновенностью от уголовного преследования. Этот вопрос должен решать кнессет.

Заседание израильского кнессета

Reuters

© Ronen Zvulun

Если Нетаньяху обратится к парламенту с просьбой предоставить ему такой иммунитет, он должен это сделать в течение 30 дней после предъявления обвинений. В противном случае начнётся уголовный процесс.

Обычной практикой в случае получения запроса на предоставление иммунитета было бы обсуждение его в Комиссии по делам кнессета, после чего вопрос был бы вынесен на голосование всего парламента. Однако после последних выборов в сентябре 2019 года нового состава этой комиссии сформировать не удалось.

Это значит, отмечает Haaretz, что рассматривать запрос Нетаньяху будет некому, а значит, расследование дела премьера в суде будет отложено на неопределённый срок.

Сейчас, чтобы исправить эту ситуацию, депутаты от альянса «Авода-Гешер» обратились к юрисконсульту Кнессета Эялю Инону с просьбой создать комиссию, которая была бы уполномочена рассматривать вопрос неприкосновенности Нетаньяху.

Также отсрочить процедуры в отношении израильского премьера могут досрочные выборы, которые эксперты считают наиболее вероятным исходом нынешнего правительственного кризиса в Израиле.

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После выборов 17 сентября партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила 32 места в парламенте. «Кахоль-Лаван» — 33. Ни одна из этих политических сил за два месяца не смогла сформировать правительство. В четверг, 20 ноября, президент Израиля Реувен Ривлин предложил любому депутату кнессета попробовать сформировать правительство в течение ближайших трёх недель.

Если и в этом случае коалиция не будет создана, избиратели вынуждены будут в третий раз отправиться на участки для голосования.

Напомним, парламентские выборы в сентябре были уже вторыми за 2019 год. Их проведение было вынужденным, так как после досрочных выборов в апреле всё те же Нетаньяху и Ганц не смогли сформировать кабинет министров.

Как отмечает журналист The Times of Israel Рафаэль Ахрен, между заявлением генпрокурора об обвинениях против Нетаньяху и передачей дела в суд могут пройти месяцы. Из-за политического кризиса и весьма вероятных третьих выборов начало суда над Нетаньяху может отодвинуться на апрель-май следующего года.

Впрочем, опрошенные израильскими СМИ местные эксперты по национальному праву отмечают, что из-за уникальности нынешней политической ситуации генпрокурор может попытаться передать обвинения против Нетаньяху в суд, не дожидаясь вердикта парламента.

Как считает Авигдор Эскин, обвинения в адрес Нетаньяху только сплачивают его сторонников — в пятницу они уже вышли на улицы с поддержкой своего кумира.

«Возмущение этим обвинением такое широкое, что на следующих выборах Нетаньяху одержит убедительную победу, — уверен Эскин. — И надо понимать, что в Израиле такой суд будет длиться лет десять, как минимум. Даже если не удастся этот процесс как-то приостановить, то всё равно речь идёт о некой процедуре, которую можно затянуть на десяток лет. За это время Нетаньяху успеет не один раз победить на выборах и продолжит возглавлять Израиль».

По мнению Юрия Зинина, израильский премьер-министр, «не допустивший серьёзных провалов», обладает серьёзными шансами остаться у власти.

«Кроме того, он чувствует поддержку Трампа. Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и признал Голанские высоты израильскими в период премьерства Нетаньяху. Это всё играет ему на руку», — утверждает политолог.

«Опасность возросла»

На решение генпрокурора выдвинуть обвинения в адрес Нетаньяху отреагировали палестинцы и израильские арабы. Так, представитель Организации освобождения Палестины Васел Абу Юсеф заявил, что в течение многих лет Нетаньяху стремился избежать этого результата, «развязывая войны против палестинского народа», чтобы повысить свою популярность, сообщает Reuters.

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По сообщению израильского русскоязычного новостного портала MIGNEWS, представители входящей в кнессет партии «Объединённый арабский список» также заявили, что в прошлом, чтобы избежать правосудия, Нетаньяху подстрекал к насилию против арабов.

«Опасность, которую он представляет, только возросла», — цитируют израильские журналисты представителей арабской партии, которые полагают, что Нетаньяху вполне может развязать войну, лишь бы избежать тюрьмы.

Правительственный кризис и выдвижение обвинений против Нетаньяху действительно совпали с очередным военным обострением. В ночь на 20 ноября Израиль нанёс авиаудары по территории Сирии.

По мнению Авигдора Эскина, на самом деле обвинения, выдвинутые против Нетаньяху, никак не повлияют на международные отношения в регионе Ближнего Востока.

«Это не скажется ни на ситуации на Ближнем Востоке, ни на дружественном духе отношений между Израилем и Россией», — считает израильский эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев заявил в интервью RT, что опасность нового военного конфликта на Ближнем Востоке с участием Израиля велика, но связано это не только с политикой Нетаньяху.

Демонстрация сторонников Нетаньяху в Иерусалиме

Reuters

© Ronen Zvulun

«Дело пахнет войной независимо от желания Нетаньяху. Рядом Ливан, а в Ливане доминирующую позицию занимает «Хезболла», которая настроена враждебно. Кроме того, в Секторе Газа помимо палестинской группировки ХАМАС усиливаются позиции ещё и «Исламского Джихада». Совсем недавно эта палестинская группировка обстреляла Израиль, — заявил RT Константин Труевцев. — Конечно, Нетаньяху крайне заинтересован в том, чтобы остаться премьером, и всем известно, что он — израильский ястреб. Но дойдут ли отношения между Израилем и арабами до точки кипения, зависит не только от него».