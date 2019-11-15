Израильская армия наносит авиаудары по сектору Газа
«На данный момент мы наносим удары по группировке «Исламский джихад» в Газе», — говорится в сообщении израильской армии в Twitter.
We are currently striking Islamic Jihad terror targets in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) 14 ноября 2019 г.
This comes after rockets were indiscriminately fired from Gaza at Israeli civilians today.
Отмечается, что обстрелы граждан Израиля со стороны Газы были «неизбирательными».
Ранее израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету.