Израильская армия наносит авиаудары по сектору Газа

Армия Израиля наносит авиаудары по районам сектора Газа в ответ на обстрел ракетами израильских гражданских.

«На данный момент мы наносим удары по группировке «Исламский джихад» в Газе», — говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

We are currently striking Islamic Jihad terror targets in Gaza.



This comes after rockets were indiscriminately fired from Gaza at Israeli civilians today. — Israel Defense Forces (@IDF) 14 ноября 2019 г.

Отмечается, что обстрелы граждан Израиля со стороны Газы были «неизбирательными».

Ранее израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету.