Армия Израиля заявила о 220 запущенных из сектора Газа ракетах
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«Начиная со вчерашнего утра и по текущий момент по территории Израиля с территории сектора Газа было выпущено около 220 ракет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что системой ПВО «Железный купол» было сбито около 90% ракет, траектория которых представляла опасность для мирного населения и жилых объектов, по меньшей мере 60% ракет упало в открытой местности.
Ранее израильская армия заявила о новой ракетной атаке по территории страны со стороны сектора Газа.
Также сообщалось о гибели семи человек и о 45 пострадавших в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа.