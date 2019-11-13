Армия Израиля заявила о 220 запущенных из сектора Газа ракетах

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Армия Израиля заявила о примерно 220 выпущенных из сектора Газа по израильской территории ракетах.
Армия Израиля заявила о 220 запущенных из сектора Газа ракетах
  • © Reuters

«Начиная со вчерашнего утра и по текущий момент по территории Израиля с территории сектора Газа было выпущено около 220 ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что системой ПВО «Железный купол» было сбито около 90% ракет, траектория которых представляла опасность для мирного населения и жилых объектов, по меньшей мере 60% ракет упало в открытой местности.

Ранее израильская армия заявила о новой ракетной атаке по территории страны со стороны сектора Газа.

Также сообщалось о гибели семи человек и о 45 пострадавших в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа.

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