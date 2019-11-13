Израиль заявил о новой ракетной атаке из сектора Газа

Армия Израиля заявила о новой ракетной атаке по израильской территории со стороны сектора Газа.

NOW: Heavy barrage of rockets fired from #Gaza at #Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) 13 ноября 2019 г.

Как сообщает Al Arabiya на своей странице в Twitter, израильской стороной было перехвачено несколько ракет над поселением на окраине Иерусалима и на юге Израиля.

Ранее стало известно о гибели семи человек и о 45 пострадавших в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа.

Также в Израиле заявили о почти 200 пущенных из сектора Газа ракетах.