Израиль заявил о новой ракетной атаке из сектора Газа
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NOW: Heavy barrage of rockets fired from #Gaza at #Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) 13 ноября 2019 г.
Как сообщает Al Arabiya на своей странице в Twitter, израильской стороной было перехвачено несколько ракет над поселением на окраине Иерусалима и на юге Израиля.
Ранее стало известно о гибели семи человек и о 45 пострадавших в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа.
Также в Израиле заявили о почти 200 пущенных из сектора Газа ракетах.