Израиль заявил о новой ракетной атаке из сектора Газа

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Армия Израиля заявила о новой ракетной атаке по израильской территории со стороны сектора Газа.
Израиль заявил о новой ракетной атаке из сектора Газа
  • © Reuters

Как сообщает Al Arabiya на своей странице в Twitter, израильской стороной было перехвачено несколько ракет над поселением на окраине Иерусалима и на юге Израиля.

Ранее стало известно о гибели семи человек и о 45 пострадавших в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа.

Также в Израиле заявили о почти 200 пущенных из сектора Газа ракетах.

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