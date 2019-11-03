Нетаньяху возложил на ХАМАС ответственность за атаки из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за атаки из сектора Газа на палестинскую группировку ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.

«Насколько нам известно, ХАМАС несёт ответственность за каждое нападение, совершаемое с территории сектора Газа», — сказал Нетаньяху.

По его словам, израильские власти продолжат принимать меры на всех направлениях для обеспечения безопасности страны «как открыто, так и тайно, на суше, на море и в воздухе».

Также Нетаньяху отметил, что Израиль переживает «очень чувствительный и нестабильный период в сфере безопасности на нескольких фронтах: на востоке, севере и юге».

31 октября израильская армия заявила о ракетной атаке по территории страны со стороны сектора Газа.