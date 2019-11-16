Дело в «фактических обстоятельствах»: Помпео объяснил разницу в признании статуса Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что разница в отношении Вашингтона к статусу Голанских высот и Крымского полуострова обусловлена разными «фактическими обстоятельствами». По его словам, Соединённые Штаты признали суверенитет Израиля над Голанами, «исходя из реальной обстановки на месте событий». Глава Госдепа не уточнил, какие причины мешают Белому дому признать Крым российским, хотя этот регион вошёл в состав РФ в результате референдума. Между тем Голанские высоты были оккупированы в ходе Шестидневной войны, а затем Израиль в одностороннем порядке провозгласил над ними свой суверенитет, что неоднократно констатировалось многими странами, а также в официальных документах ООН. Эксперты полагают, что США активно применяют политику двойных стандартов в международных отношениях и считают собственное одобрение достаточным основанием для признания тех или иных процессов легитимными.

Американская сторона исходит из «фактических обстоятельств» и ситуации «на земле», когда речь идёт о подходе к признанию принадлежности той или иной спорной территории. Такое заявление сделал госсекретарь Майк Помпео, отвечая в Хьюстоне на вопрос о том, как соотносится поддержка Белым домом израильской аннексии Голанских высот с осуждением «российской аннексии» Крыма.

«Речь идёт об очевидно разных фактических обстоятельствах. Когда было принято соответствующее решение (признание Голанских высот. — RT), мы это чётко обозначили. Мы просто исходили из реальной обстановки на месте событий и из предшествовавшего опыта, накопленного в том конкретном районе», — сказал Помпео.

В ходе дальнейшего пояснения Помпео заявил, что по всему миру есть «великое множество оспариваемых объектов и территорий» и в каждом конкретном случае — свои «фактические обстоятельства».

«Существует совокупность международных норм и договорённостей, имеется ряд не соотносящихся с ними фактических обстоятельств, и мы должны руководствоваться этими нормами там, где они применимы», — сказал госсекретарь, не уточнив, какие именно причины мешают Вашингтону признать Крым российским, хотя регион вошёл в состав РФ по итогам представительного референдума, тогда как Голанские высоты были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны.

Помпео добавил, что в Вашингтоне считают «последовательный подход США наиболее адекватным ответом» на эту сложную ситуацию. Такой ответ, однако не удовлетворил задававшего вопрос представителя организации «Молодые демократы Университета Райса» (RYD).

Pompeo dodged a question from the RYD president about Israel’s illegal annexation of the Golan Heights, saying “it’s complicated.” Uh, is it? — Rice University Young Democrats (@RiceUDems) November 15, 2019

«Помпео уклонился от вопроса президента RYD о нелегальной аннексии Израилем Голанских высот, сказав «это сложно». Да неужели?», — отметили в Twitter-аккаунте организации в ходе выступления главы Госдепа.

Отметим, что Помпео уже высказывался о разном восприятии Штатами ситуаций вокруг Крыма и Голанских высот. В апреле 2019 года госсекретарь выразил мнение, что Израиль взял контроль над Голанами, когда «находился под атаками и оборонялся», тогда как Россия «не была в позиции обороняющегося».

Израильские солдаты на границе с Сирией в районе Голанских высот

Reuters

© Amir Cohen

Комментируя озвученную Помпео позицию администрации США по Крыму и Голанам, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян указал на существующую практику использования Вашингтоном двойных стандартов.

«С точки зрения американской парадигмы ситуации абсолютно разные. Двойные стандарты — очень часто используемая американская тактика в международных отношениях», — сказал эксперт в беседе с RT.

Признание со стороны США

Напомним, что Голанские высоты — это спорная территория, расположенная между Израилем и Сирией. В результате Шестидневной войны в 1967 году эта часть Южной Сирии была оккупирована Израилем, а 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке распространил на Голаны свою юрисдикцию.

Соединённые Штаты официально признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами в марте 2019 года. Тогда Дональд Трамп в присутствии израильского премьера Беньямина Нетаньяху подписал соответствующий документ.

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В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что позиция Москвы о принадлежности Голанских высот Сирии остаётся неизменной.

«Мы последовательно ориентируемся на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы», — указал Лавров.

Как полагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, США считают легитимным любое «мероприятие», которое получило «благословение» Вашингтона.

«Если следовать этой логике, то захват чужих территорий, свержение законно избранной власти, разграбление чужих ресурсов — абсолютно легитимно и оправдано, если при этом использовалось американское оружие, и Вашингтон «благословил» это мероприятие», — приводит слова парламентария РИА Новости.

В свою очередь, продолжил депутат, в Крыму выбор населения полуострова в пользу России прошёл без одобрения США.

«А, значит это «аннексия», «агрессия» и «репрессия», — описал Бальбек американское восприятие ситуации в Крыму.

Схожей позиции придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, США сами решили, что считать законным и что является нарушением, безотносительно норм международного права.