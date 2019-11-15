Помпео ответил на вопрос о непризнании США Крыма и признании Голан

Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос о непризнании Крыма российским со стороны США и признании Голанских высот территорией Израиля, заявил о «фактических обстоятельствах».

Во время выступления в Хьюстоне госсекретаря спросили, как поддержка США «аннексии» Израилем Голанских высот соотносится с осуждением «российской аннексии» на Украине.

«Ситуация очевидно разная, и мы совершенно чётко об этом сказали, когда было принято решение (о признании Голанских высот. — RT). Мы просто признали реальное положение и историю, которая существовала в этом конкретном месте», — сказал он.

По его словам, в мире существует много «спорных мест», и «у каждого свои фактические обстоятельства».

«Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», — добавил он.

Как отметил Помпео, в соответствии с такой логикой Соединённые Штаты видят разницу между Крымом и Голанами.

Видеозапись его выступления опубликована на YouTube.

Ранее в США, говоря о возможном возобновлении участия России в G8, заявили, что 2014 году Россию исключили из такого формата «из-за аннексии Крыма».

В апреле Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанами и воссоединение Крыма с Россией.

Госсекретарь отмечал, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.