Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8
Заявление Волкера опубликовано на русскоязычном аккаунте Госдепартамента США.
«В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как всё это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — сказал спецпредставитель США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о жёсткой позиции по «возвращению» Крыма.
При этом член Совета Федерации Сергей Цеков призвал Киев разработать план постепенного признания полуострова как субъекта России.
В конце мая в Кремле подчеркнули, что Крым является одним из регионов России и вопрос о его принадлежности «существовать не может».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.