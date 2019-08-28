Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Заявление Волкера опубликовано на русскоязычном аккаунте Госдепартамента США.

«В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как всё это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — сказал спецпредставитель США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о жёсткой позиции по «возвращению» Крыма.

При этом член Совета Федерации Сергей Цеков призвал Киев разработать план постепенного признания полуострова как субъекта России.

В конце мая в Кремле подчеркнули, что Крым является одним из регионов России и вопрос о его принадлежности «существовать не может».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.