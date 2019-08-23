В Крыму дали совет Зеленскому по вопросу признания статуса полуострова

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России.
В Крыму дали совет Зеленскому по вопросу признания статуса полуострова
  • Reuters

«Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крыма, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определённую реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», — сказал РИА Новости Цеков.

В начале августа Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Он также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Крым — это один из регионов России, а вопроса о принадлежности полуострова «существовать не может».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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