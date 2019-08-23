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Зеленский заявил о жёсткой позиции Киева по «возвращению» Крыма

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Киев занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с представителями ветеранских и волонтёрских организаций.
Зеленский заявил о жёсткой позиции Киева по «возвращению» Крыма
  • globallookpress.com

«Естественно, у нас жёсткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», — приводит ТАСС его слова.

Как указал президент, в украинском парламенте находятся несколько законопроектов по Крыму, которые требуют изучения.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков призвал Киев разработать план постепенного признания Крыма в составе России.

В середине августа в офисе Зеленского призывали разработать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

Как отмечал Зеленский, он уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины. 

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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