Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот
- Reuters
Текст интервью размещён на сайте российского Министерства иностранных дел.
«Мы последовательно ориентируемся на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы», — указал Лавров.
Он отметил, что подавляющее большинство членов мирового сообщества придерживается такого же подхода.
25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил, что Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали.
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голанских высот.