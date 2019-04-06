Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот

Позиция Москвы о принадлежности Голанских высот Сирии остаётся неизменной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Текст интервью размещён на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Мы последовательно ориентируемся на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы», — указал Лавров.

Он отметил, что подавляющее большинство членов мирового сообщества придерживается такого же подхода.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил, что Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голанских высот.