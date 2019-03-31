Страны ЛАГ по итогам саммита выступили против решения США по Голанам

Страны — участники Лиги арабских государств по итогам саммита в Тунисе предостерегли другие государства от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами вслед за США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление ЛАГ.

«Мы предостерегаем государства от опасности нарушения международного права, в частности от принятия таких же шагов, как США», — говорится в заявлении.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил, что Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что решение США нарушает международное право.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.