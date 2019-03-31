Страны ЛАГ по итогам саммита выступили против решения США по Голанам

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Страны — участники Лиги арабских государств по итогам саммита в Тунисе предостерегли другие государства от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами вслед за США.
Страны ЛАГ по итогам саммита выступили против решения США по Голанам
  • © Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление ЛАГ.

«Мы предостерегаем государства от опасности нарушения международного права, в частности от принятия таких же шагов, как США», — говорится в заявлении.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил, что Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что решение США нарушает международное право.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.

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