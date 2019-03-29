Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка

Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

Комментируя решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, он подчеркнул, что «не на таких принципах должен базироваться современный мировой порядок».

«США первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно США первыми нарушают эти принципы, подрывают его основы», — цитирует Абула Гейта РИА Новости.

Он напомнил, что Совбез ООН принял резолюции, которые отвергают суверенитет Израиля над Голанами.

По его словам, заявление любого государства, вне зависимости от его значимости, противоречащее данному факту, ничего не меняет в положении дел.

Ранее в ЛАГ заявили, что решение Трампа снижает авторитет США во всём мире.