Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.

«Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и может лишь способствовать напряжённости в регионе», — приводит заявление Елисейского дворца издание L'obs.

Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.