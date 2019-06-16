Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселению на Голанах

Трамп поблагодарил Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за то, что в его честь назвали поселение на Голанских высотах.

«Спасибо премьер-министру Нетаньяху и государству Израиль за эту большую честь!» — написал Трамп в Twitter.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!🇺🇸🇮🇱 https://t.co/OUcf6s98UX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.

Ранее правительство Израиля утвердило строительство на Голанских высотах населённого пункта и присвоило ему имя Рамат-Трамп в честь американского лидера Дональда Трампа.

25 марта Трамп в присутствии Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голан.