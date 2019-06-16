Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселению на Голанах

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Трамп поблагодарил Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за то, что в его честь назвали поселение на Голанских высотах.

«Спасибо премьер-министру Нетаньяху и государству Израиль за эту большую честь!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее правительство Израиля утвердило строительство на Голанских высотах населённого пункта и присвоило ему имя Рамат-Трамп в честь американского лидера Дональда Трампа.

25 марта Трамп в присутствии Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голан.

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