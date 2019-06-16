Израиль назвал в честь Трампа будущее поселение на Голанах
- Reuters
«Мы собираемся создать новое поселение, чего не было много лет, и назвать его в честь президента Дональда Трампа», — цитирует Haaretz израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В конце апреля Нетаньяху заявил о намерении назвать один из населённых пунктов Голанских высот в честь Трампа, признавшего регион израильской территорией.
25 марта Трамп в присутствии Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голан.