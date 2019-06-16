Израиль назвал в честь Трампа будущее поселение на Голанах

Правительство Израиля утвердило строительство на Голанских высотах населённого пункта и присвоило ему имя Рамат-Трамп в честь американского лидера Дональда Трампа.

«Мы собираемся создать новое поселение, чего не было много лет, и назвать его в честь президента Дональда Трампа», — цитирует Haaretz израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В конце апреля Нетаньяху заявил о намерении назвать один из населённых пунктов Голанских высот в честь Трампа, признавшего регион израильской территорией.

25 марта Трамп в присутствии Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голан.