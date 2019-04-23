Нетаньяху намерен назвать поселение на Голанах в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен назвать один из населённых пунктов Голанских высот в честь американского президента Дональда Трампа, признавшего регион израильской территорией.

«Продолжаю путешествовать с семьёй по Голанским высотам. В честь президента Трампа, который признал суверенитет Израиля над Голанами, я назову поселение», — говорится в сообщении Нетаньяху в Twitter.

ממשיך לטייל עם המשפחה ברמת הגולן. לכבוד הנשיא טראמפ שהכיר בריבונות ישראל על הגולן, בקרוב אקרא ליישוב ברמת הגולן על שמו. חג שמח! pic.twitter.com/pnwngkr4XO — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 23 апреля 2019 г.

Ранее Госдепартамент опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты входят в состав этой страны.

25 марта Дональд Трамп в присутствии Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голанских высот.