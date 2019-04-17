Госдеп опубликовал новую карту Израиля с Голанскими высотами
- Reuters
«Добро пожаловать на новую версию нашей системы международных карт после того, как президент США объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами», — написал Гринблатт в своём Twitter.
Ранее о непризнании изменения статуса Голан заявила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» назвала решение Трампа по Голанским высотам дестабилизирующим ситуацию на Ближнем Востоке.
25 марта американский лидер Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.