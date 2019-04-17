Госдеп опубликовал новую карту Израиля с Голанскими высотами

Госдепартамент опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты входят в состав этой страны. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

«Добро пожаловать на новую версию нашей системы международных карт после того, как президент США объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами», — написал Гринблатт в своём Twitter.

Ранее о непризнании изменения статуса Голан заявила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» назвала решение Трампа по Голанским высотам дестабилизирующим ситуацию на Ближнем Востоке.

25 марта американский лидер Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.