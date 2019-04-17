Госдеп опубликовал новую карту Израиля с Голанскими высотами

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Госдепартамент опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты входят в состав этой страны. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.
Госдеп опубликовал новую карту Израиля с Голанскими высотами
  • Reuters

«Добро пожаловать на новую версию нашей системы международных карт после того, как президент США объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами», — написал Гринблатт в своём Twitter.

Ранее о непризнании изменения статуса Голан заявила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» назвала решение Трампа по Голанским высотам дестабилизирующим ситуацию на Ближнем Востоке.

25 марта американский лидер Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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