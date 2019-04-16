Могерини заявила о непризнании ЕС суверенитета Израиля над Голанами

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Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини выступила с заявлением о позиции ЕС по Голанским высотам, отметив, что объединение не признаёт решение США о признании суверенитета Израиля над регионом.
Могерини заявила о непризнании ЕС суверенитета Израиля над Голанами
  • Reuters

«ЕС не признаёт суверенитет Израиля ни на одной из территорий, оккупированных Израилем с июня 1967 года, в соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН. И это также относится к Голанским высотам», — сказала она во время выступления.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голанских высот.

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