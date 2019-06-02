Нетаньяху рассказал о решении нанести удар по Сирии в ответ на обстрел Голан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ нанести удары по объектам в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

«Вчера (1 июня. — RT) я провёл совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», — приводит слова премьера его пресс-служба в Twitter.

1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.

Впоследствии израильские военные атаковали две сирийские батареи.

СМИ передавали, что по меньшей мере трое военнослужащих САР стали жертвами произошедшего, ещё семь получили ранения.