В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в Twitter.

Вечером 1 июня израильская армия сообщила, что два снаряда были запущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере Израиля.

Армия обороны Израиля предупредила, что считает власти Сирии ответственными за любые агрессивные действия с территории этой страны и будет «решительно действовать» в случае атак.

Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска.

Позднее стало известно, что трое сирийских военнослужащих погибли и семь пострадали в результате обстрела Израилем территорий к юго-западу от Дамаска.