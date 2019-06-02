В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

Короткая ссылка
Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в Twitter.

Вечером 1 июня израильская армия сообщила, что два снаряда были запущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере Израиля.

Армия обороны Израиля предупредила, что считает власти Сирии ответственными за любые агрессивные действия с территории этой страны и будет «решительно действовать» в случае атак.

Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. 

Позднее стало известно, что трое сирийских военнослужащих погибли и семь пострадали в результате обстрела Израилем территорий к юго-западу от Дамаска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить