В Израиле заявили об обстрелах со стороны Сирии
- Израильский солдат на горе Хермон
- Reuters
Об этом сообщает армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.
«Два снаряда были запущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере Израиля», — указывается в заявлении.
INITIAL REPORT: Two projectiles were launched from Syria towards Mount Hermon in northern Israel. Details to follow. pic.twitter.com/5NpUk7qigm— Israel Defense Forces (@IDF) 1 июня 2019 г.
Ранее израильская армия сообщила о поражении сирийской установки ПВО в ответ на огонь, открытый по истребителю ВВС Израиля.