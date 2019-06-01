В Израиле заявили об обстрелах со стороны Сирии

Израильская армия заявила об обстрелах территории Израиля со стороны Сирии.

Об этом сообщает армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

«Два снаряда были запущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере Израиля», — указывается в заявлении.

INITIAL REPORT: Two projectiles were launched from Syria towards Mount Hermon in northern Israel. Details to follow. pic.twitter.com/5NpUk7qigm — Israel Defense Forces (@IDF) 1 июня 2019 г.

Ранее израильская армия сообщила о поражении сирийской установки ПВО в ответ на огонь, открытый по истребителю ВВС Израиля.