В армии Израиля заявили об уничтожении установки ПВО Сирии

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Израильская армия сообщила о поражении сирийской установки ПВО в ответ на огонь, открытый по истребителю ВВС Израиля.
В армии Израиля заявили об уничтожении установки ПВО Сирии
  • Reuters

«Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полёта на севере Израиля. Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя. — RT) была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд», — цитирует сообщение ВС Израиля ТАСС.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором средства ПВО Сирии отражают ракетный удар в районе Дамаска. По данным SANA, атака была совершена со стороны Эль-Кунейтры.

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