В армии Израиля заявили об уничтожении установки ПВО Сирии

Израильская армия сообщила о поражении сирийской установки ПВО в ответ на огонь, открытый по истребителю ВВС Израиля.

«Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полёта на севере Израиля. Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя. — RT) была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд», — цитирует сообщение ВС Израиля ТАСС.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором средства ПВО Сирии отражают ракетный удар в районе Дамаска. По данным SANA, атака была совершена со стороны Эль-Кунейтры.