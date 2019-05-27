В армии Израиля заявили об уничтожении установки ПВО Сирии
- Reuters
«Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полёта на севере Израиля. Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя. — RT) была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд», — цитирует сообщение ВС Израиля ТАСС.
Ранее СМИ опубликовали видео, на котором средства ПВО Сирии отражают ракетный удар в районе Дамаска. По данным SANA, атака была совершена со стороны Эль-Кунейтры.