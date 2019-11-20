«Ведёт к никому не нужной напряжённости»: Израиль нанёс авиаудары по территории Сирии

Израильская авиация нанесла несколько ударов по территории Сирии. По словам израильских военных, их целями стали объекты армии САР и иранских военных формирований, которые, по мнению властей еврейского государства, находятся в арабской республике. Сирийские СМИ сообщают, что большинство ракет было сбито средствами ПВО, однако жертв среди мирного населения не удалось избежать — погибли по меньшей мере два человека. В МИД РФ отметили, что действия Израиля ведут к «никому не нужной эскалации напряжённости».

Израиль нанёс несколько ударов по Сирии в районе Дамаска. Израильские власти заявили, что целью авиации еврейского государства были иранские силы, расположенные на территории арабской республики. В Израиле утверждают, что удары стали ответом на ракетные обстрелы.

«Я ясно дал понять, что мы дадим отпор любому, кто нам навредит. Именно это мы и сделали ночью, нанеся удары по военным объектам иранских «Аль-Кудс» и сирийских вооружённых сил на территории Сирии, после того, как Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу. Мы продолжим решительно поддерживать безопасность Израиля», — говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Аль-Кудс» — это спецподразделение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), предназначенное для проведения военных операций за пределами республики.

Ранее в Израиле заявили, что по территории страны со стороны Сирии было выпущено четыре ракеты. Они были сбиты средствами ПВО и не нанесли ущерба.

«В ответ на произведённый прошлой ночью иранскими силами с сирийской территории ракетный обстрел по Израилю истребители ВС Израиля поразили десятки военных целей иранских сил «Аль-Кудс» и Вооружённых сил Сирии», — говорится в заявлении израильской армии.

По данным сирийского государственного новостного агентства SANA, ПВО арабской республики сбили большинство израильских ракет.

Сообщается, что в результате удара погибли по меньшей мере двое мирных жителей, а несколько человек получили ранения. Также были разрушены несколько жилых домов.

Официальный Дамаск пока не прокомментировал удары. Тем не менее источник SANA в военных кругах назвал эту атаку актом агрессии.

«Продолжается работа по тщательному изучению ситуации и оценке ущерба и потерь, вызванных агрессией», — сказал собеседник агентства.

В МИД России заявили, что эти удары могут привести в эскалации напряжённости.

«Мы будем ещё выяснять обстоятельства, это очень всё неправильно, — сказал замминистра Михаил Богданов. — Это ведёт просто к никому не нужной эскалации напряжённости».

Дамаск

Reuters

© Omar Sanadiki

Израильская позиция

Согласно данным израильской стороной, удары были нанесены в ночь со вторника на среду. Выбранные вооружёнными силами еврейского государства цели располагались к западу от Дамаска и на Голанских высотах.

Официальный представитель израильской армии (IDF) бригадный генерал Хидай Зильберман заявил, что все цели располагались в пределах 80 км от израильско-сирийской границы. По его словам, среди них были объекты Ирана и САР. Зильберман утверждает, что были поражены системы ПВО, объекты разведки, склады, штаб и военные базы.

Он также подчеркнул, что Израиль намерен впредь на обстрелы любой интенсивности отвечать мощными ударами.

«Правила изменились: любой, кто обстреливает государство Израиль днём, не будет (спокойно. — RT) спать ночью. (Это мы продемонстрировали. — RT) как на прошлой неделе, так и на этой. Мы хотим донести до иранских лидеров одну простую мысль — вы больше не неуязвимы. Мы обрубим ваши щупальца, как бы далеко вы их не протянули. ЦАХАЛ продолжит защищать граждан Израиля», — сказал министр обороны Израиля Нафтали Беннет.

«Могут привести к эскалации»

Отметим, что Израиль неоднократно наносил удары по территории Сирии. Еврейского государство объясняет свои действия обстрелами со стороны арабской республики. Израильские власти считают, что за обстрелами стоят иранские силы, а также лояльные им организации и группировки, действующие на территории Сирии.

В Сирии же неоднократно обвиняли Израиль в пособничестве террористам. Согласно позиции Дамаска, израильская сторона намеренно наносит удары по правительственным объектам, чтобы облегчить положение боевиков.

«Во время каждого наступления сирийской армии на позиции террористов «Ан-Нусры»* на юге Израиль обстреливал наши войска. При каждом нашем наступлении где-то ещё на территории Сирии израильская авиация наносила удары по правительственной армии. Вот что происходит. Так что связь вполне очевидна», — сказал в эксклюзивном интервью RT президент САР Башар Асад.

«Операции Израиля связаны с операциями террористов. Израиль действует, во-первых, напрямую, через террористов, во-вторых — через американцев и в-третьих — через европейцев. У них единая повестка и единый интерес, причём так было и во время войны, и до неё. А потому участие Израиля во всем этом вполне естественно, ожидаемо и вероятно», — констатировал сирийский лидер.

Удары со стороны Израиля критикует и Россия. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, из-за подобных действий Израиля ситуация в регионе может выйти из-под контроля.

«Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку, могут привести к эскалации и даже выходу ситуации из-под контроля», — говорил он в интервью общеарабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.