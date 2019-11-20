Нетаньяху прокомментировал авиаудары по объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ночной удар, который ВВС страны нанесли по иранским объектам в Сирии, был ответом на обстрелы израильской территории.

«Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесём ему болезненный ответный удар. Именно так мы сделали это сегодня вечером против военных целей иранских сил «Кудс» и сирийских военных объектов в Сирии после того, как вчера вечером были выпущены ракеты по Израилю», — цитирует РИА Новости заявление, которое распространила канцелярия премьера Израиля.

По словам Нетаньяху, власти продолжат обеспечивать безопасность государства.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что истребители израильских вооружённых сил нанесли авиаудары по расположенным на территории Сирии объектам в ответ на ракетные обстрелы со стороны Дамаска. Уточняется, что авиаудары Израиля были направлены в район расположения ракет класса «земля — воздух», а также по военным базам и складам оружия.

Средства ПВО Сирии сбили несколько ракет в окрестностях Дамаска.