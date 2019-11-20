Нетаньяху прокомментировал авиаудары по объектам в Сирии
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«Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесём ему болезненный ответный удар. Именно так мы сделали это сегодня вечером против военных целей иранских сил «Кудс» и сирийских военных объектов в Сирии после того, как вчера вечером были выпущены ракеты по Израилю», — цитирует РИА Новости заявление, которое распространила канцелярия премьера Израиля.
По словам Нетаньяху, власти продолжат обеспечивать безопасность государства.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что истребители израильских вооружённых сил нанесли авиаудары по расположенным на территории Сирии объектам в ответ на ракетные обстрелы со стороны Дамаска. Уточняется, что авиаудары Израиля были направлены в район расположения ракет класса «земля — воздух», а также по военным базам и складам оружия.
Средства ПВО Сирии сбили несколько ракет в окрестностях Дамаска.