В Израиле заявили об авиаударах по объектам Сирии в ответ на обстрел

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Истребители израильских Вооружённых сил нанесли авиаудары по расположенным на территории Сирии объектам в ответ на ракетные обстрелы со стороны Дамаска. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на произведённый прошлой ночью (19 ноября. — RT) иранскими силами с сирийской территории ракетный обстрел по Израилю истребители ВС Израиля поразили десятки военных целей иранских сил «Аль-Кудс» и Вооружённых сил Сирии», — говорится в заявлении в Twitter.

Уточняется, что авиаудары Израиля были направлены в район расположения ракет класса «земля — воздух», а также по военным базам и складам оружия.

Ранее средства ПВО Сирии сбили несколько ракет в окрестностях Дамаска.

19 ноября Армия обороны Израиля сообщила о перехвате четырёх ракет со стороны Сирии.

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