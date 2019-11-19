Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

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Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.

«Мы можем подтвердить, что все они были перехвачены в воздухе системой ПРО», — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Ранее стало известно, что система, предупреждающая о возможном ракетном обстреле, сработала на севере Израиля.

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