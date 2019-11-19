Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
«Мы можем подтвердить, что все они были перехвачены в воздухе системой ПРО», — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Ранее стало известно, что система, предупреждающая о возможном ракетном обстреле, сработала на севере Израиля.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: