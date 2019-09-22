«Радикализм на словах»: как в Иране оценивают вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что существует вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке. При этом глава иранского дипломатического ведомства подчеркнул, что инициатором возможного конфликта выступит не Тегеран. Ранее США объявили о переброске в регион Персидского залива дополнительного военного контингента и техники. Между тем аналитики отмечают, что потенциальное вооружённое столкновение не отвечает интересам ни США, ни Ирана. По мнению экспертов, конечная цель «словесного противостояния» Тегерана и Вашингтона — добиться взаимных уступок.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил скорого начала боевых действий в регионе Персидского залива. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

«Я не уверен, что нам удастся избежать войны. Я уверен, что не мы её развяжем и конец ей положит не тот, кто её начнёт», — сказал глава иранской дипломатии.

Министр также добавил, что, по его мнению, «ограниченной войны не будет». Кроме того, Зариф подчеркнул, что США и их союзники «сделали всё, что в их силах».

Ранее о готовности дать ответ на любые провокации объявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.

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«Мы не позволим ограниченному акту агрессии остаться ограниченным и намерены не только дать отпор любому агрессору, но и продолжать военные действия до его полного уничтожения», — заявил он.

Глава МИД Ирана прокомментировал позицию своей страны в отношении атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии 14 сентября. Он подтвердил, что Иран к ним не причастен, а дроны со взрывчаткой были направлены йеменской группировкой «Ансар Аллах» (хуситами). Именно она взяла на себя ответственность за эту террористическую акцию, назвав её ответом на бомбёжки объектов группировки в Йемене саудовской авиацией.

Напомним, что официальный Эр-Рияд обвиняет во взрывах своих НПЗ не хуситов, а Тегеран. Вину за атаки 14 сентября возложил на иранские власти и госсекретарь США Майк Помпео.

Дональд Трамп, в свою очередь, ввёл новые санкции против Ирана и одобрил решение Пентагона перебросить на Ближний Восток дополнительный военный контингент, а также ускорить процесс доставки в регион военной техники. Дипломатические контакты между Тегераном и Вашингтоном фактически прервались.

Ранее Трамп заявлял о готовности встретиться с иранским президентом Хасаном Рухани на полях стартовавшей на этой неделе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Однако после терактов 14 сентября и заявления Помпео верховный лидер Ирана Али Хаменеи исключил возможность любых переговоров с США на высшем уровне до тех пор, пока американцы в корне не изменят свою позицию.

«Усилить антииранскую деятельность»

Однако, по мнению экспертов, как американскому, так и иранскому руководству боевые действия сейчас крайне невыгодны.

«Трамп ни при каких условиях не отдаст приказа о начале военных действий против Ирана. В следующем году в США выборы. Получить в придачу к Ираку, Афганистану и Сирии ещё и войну в Иране для Трампа равнозначно политическому самоубийству, даже если он одержит лёгкую и быструю победу, что маловероятно», — сказал в беседе с RT востоковед Саид Гафуров.

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана

globallookpress.com

© Rouzbeh Fouladi

Cтарший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Владимир Сажин также полагает, что Белый дом не заинтересован ещё в одной войне, тем более что её последствия непредсказуемы. Иран — влиятельное государство, и военный конфликт с ним может привести к «тектоническим переменам» на всём Ближнем Востоке, отмечает эксперт.

Вместе с тем, если в войне никто не заинтересован, это не означает, что она не начнётся, считает Сажин. Он напоминает, что расследование взрывов 14 сентября находится фактически «в зачаточном состоянии» — не определено даже, кто будет его проводить. МИД Саудовской Аравии ранее заявлял, что подключит к выяснению всех обстоятельств терактов на НПЗ королевства представителей ООН. К аналогичным действиям призывает и Мохаммад Джавад Зариф. Однако, когда и в каком именно качестве ООН будет участвовать в следствии по делу о терактах 14 сентября, ни власти Саудовской Аравии, ни американцы пока не прояснили.

«Выводы, которые получит расследование, очень важны. Доказательства того, что дроны были запущены со стороны исламской республики, — это казус белли, то есть основание для Саудовской Аравии объявить Ирану войну», — говорит Сажин.

Однако, по его мнению, Эр-Рияд не будет воевать с иранцами самостоятельно: война в Йемене продемонстрировала, что саудовские вооружённые силы находятся не в самом лучшем состоянии.

«Вести боевые действия королевство может только руками США и Израиля», — предположил эксперт в беседе с RT.

При этом, по мнению Владимира Сажина, несмотря на текущую политическую конъюнктуру, сейчас трудно сказать, сможет ли Трамп уклониться от боевых действий, если по результатам расследования в Саудовской Аравии будет чётко и недвусмысленно заявлено, что за терактами на НПЗ могут стоять иранцы.

«Если расследование придёт к выводу, что якобы виновен Иран, тогда американский президент окажется в очень непростом положении, потому что ему придётся как-то на это отвечать. Если же от Вашингтона не последует никакой реакции, то США рискуют потерять авторитет среди союзников в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом. И это может повлиять на исход грядущих президентских выборов», — полагает Сажин.

Эксперт добавил, что в таком случае Трамп может постараться «смягчить» результаты расследования или вовсе их засекретить.

«Белый дом вполне бы устроило, если бы выводы расследования позволили США и Саудовской Аравии усилить антииранскую пропагандистскую деятельность, холодную войну с гарантией, что она не перерастёт в «горячую», — полагает Сажин.

«Пугают друг друга»

Учитывая текущую ситуацию, когда любое неосторожное действие может привести к невыгодному для всех потенциальных участников военного конфликта финалу, американцы и иранцы будут тщательно взвешивать каждое своё решение, полагают эксперты. По мнению аналитиков, «радикализм будет больше на словах, чем на деле».

Саид Гафуров считает, что заявление Зарифа, равно как и переброска американских войск в район Персидского залива, — это не подготовка общественного мнения к реальной войне, а «часть словесного противостояния», которое давно ведут США и Иран. Оба государства путём угроз, чередующихся с переговорами, хотят добиться уступок, связанных с иранской ядерной программой.

«Целью любой войны, в том числе и войны словесной, является мир. Сейчас Иран и США пугают друг друга, чтобы договориться на более выгодных для себя условиях», — считает Гафуров.

Сдерживающим фактором для обеих сторон, по мнению аналитиков, станет и осознание того, что, как выразился Зариф в интервью CBS, «ограниченной войны не будет».