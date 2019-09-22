«Радикализм на словах»: как в Иране оценивают вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке
- Солдаты армии Ирана
- AFP
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил скорого начала боевых действий в регионе Персидского залива. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS.
«Я не уверен, что нам удастся избежать войны. Я уверен, что не мы её развяжем и конец ей положит не тот, кто её начнёт», — сказал глава иранской дипломатии.
Министр также добавил, что, по его мнению, «ограниченной войны не будет». Кроме того, Зариф подчеркнул, что США и их союзники «сделали всё, что в их силах».
Ранее о готовности дать ответ на любые провокации объявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.
«Мы не позволим ограниченному акту агрессии остаться ограниченным и намерены не только дать отпор любому агрессору, но и продолжать военные действия до его полного уничтожения», — заявил он.
Глава МИД Ирана прокомментировал позицию своей страны в отношении атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии 14 сентября. Он подтвердил, что Иран к ним не причастен, а дроны со взрывчаткой были направлены йеменской группировкой «Ансар Аллах» (хуситами). Именно она взяла на себя ответственность за эту террористическую акцию, назвав её ответом на бомбёжки объектов группировки в Йемене саудовской авиацией.
Напомним, что официальный Эр-Рияд обвиняет во взрывах своих НПЗ не хуситов, а Тегеран. Вину за атаки 14 сентября возложил на иранские власти и госсекретарь США Майк Помпео.
Дональд Трамп, в свою очередь, ввёл новые санкции против Ирана и одобрил решение Пентагона перебросить на Ближний Восток дополнительный военный контингент, а также ускорить процесс доставки в регион военной техники. Дипломатические контакты между Тегераном и Вашингтоном фактически прервались.
Ранее Трамп заявлял о готовности встретиться с иранским президентом Хасаном Рухани на полях стартовавшей на этой неделе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Однако после терактов 14 сентября и заявления Помпео верховный лидер Ирана Али Хаменеи исключил возможность любых переговоров с США на высшем уровне до тех пор, пока американцы в корне не изменят свою позицию.
«Усилить антииранскую деятельность»
Однако, по мнению экспертов, как американскому, так и иранскому руководству боевые действия сейчас крайне невыгодны.
«Трамп ни при каких условиях не отдаст приказа о начале военных действий против Ирана. В следующем году в США выборы. Получить в придачу к Ираку, Афганистану и Сирии ещё и войну в Иране для Трампа равнозначно политическому самоубийству, даже если он одержит лёгкую и быструю победу, что маловероятно», — сказал в беседе с RT востоковед Саид Гафуров.
- Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана
- globallookpress.com
- © Rouzbeh Fouladi
Cтарший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Владимир Сажин также полагает, что Белый дом не заинтересован ещё в одной войне, тем более что её последствия непредсказуемы. Иран — влиятельное государство, и военный конфликт с ним может привести к «тектоническим переменам» на всём Ближнем Востоке, отмечает эксперт.
Вместе с тем, если в войне никто не заинтересован, это не означает, что она не начнётся, считает Сажин. Он напоминает, что расследование взрывов 14 сентября находится фактически «в зачаточном состоянии» — не определено даже, кто будет его проводить. МИД Саудовской Аравии ранее заявлял, что подключит к выяснению всех обстоятельств терактов на НПЗ королевства представителей ООН. К аналогичным действиям призывает и Мохаммад Джавад Зариф. Однако, когда и в каком именно качестве ООН будет участвовать в следствии по делу о терактах 14 сентября, ни власти Саудовской Аравии, ни американцы пока не прояснили.
«Выводы, которые получит расследование, очень важны. Доказательства того, что дроны были запущены со стороны исламской республики, — это казус белли, то есть основание для Саудовской Аравии объявить Ирану войну», — говорит Сажин.
Однако, по его мнению, Эр-Рияд не будет воевать с иранцами самостоятельно: война в Йемене продемонстрировала, что саудовские вооружённые силы находятся не в самом лучшем состоянии.
«Вести боевые действия королевство может только руками США и Израиля», — предположил эксперт в беседе с RT.
При этом, по мнению Владимира Сажина, несмотря на текущую политическую конъюнктуру, сейчас трудно сказать, сможет ли Трамп уклониться от боевых действий, если по результатам расследования в Саудовской Аравии будет чётко и недвусмысленно заявлено, что за терактами на НПЗ могут стоять иранцы.
«Если расследование придёт к выводу, что якобы виновен Иран, тогда американский президент окажется в очень непростом положении, потому что ему придётся как-то на это отвечать. Если же от Вашингтона не последует никакой реакции, то США рискуют потерять авторитет среди союзников в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом. И это может повлиять на исход грядущих президентских выборов», — полагает Сажин.
Эксперт добавил, что в таком случае Трамп может постараться «смягчить» результаты расследования или вовсе их засекретить.
«Белый дом вполне бы устроило, если бы выводы расследования позволили США и Саудовской Аравии усилить антииранскую пропагандистскую деятельность, холодную войну с гарантией, что она не перерастёт в «горячую», — полагает Сажин.
«Пугают друг друга»
Учитывая текущую ситуацию, когда любое неосторожное действие может привести к невыгодному для всех потенциальных участников военного конфликта финалу, американцы и иранцы будут тщательно взвешивать каждое своё решение, полагают эксперты. По мнению аналитиков, «радикализм будет больше на словах, чем на деле».
Саид Гафуров считает, что заявление Зарифа, равно как и переброска американских войск в район Персидского залива, — это не подготовка общественного мнения к реальной войне, а «часть словесного противостояния», которое давно ведут США и Иран. Оба государства путём угроз, чередующихся с переговорами, хотят добиться уступок, связанных с иранской ядерной программой.
«Целью любой войны, в том числе и войны словесной, является мир. Сейчас Иран и США пугают друг друга, чтобы договориться на более выгодных для себя условиях», — считает Гафуров.
Сдерживающим фактором для обеих сторон, по мнению аналитиков, станет и осознание того, что, как выразился Зариф в интервью CBS, «ограниченной войны не будет».
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