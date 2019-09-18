«Балансируя на грани войны»: что может стоять за противоречивыми заявлениями Дональда Трампа в адрес Ирана

Военные действия против Ирана можно считать «пропорциональным ответом» на атаку нефтяных объектов Саудовской Аравии, за которой, как считают США, стоит Тегеран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Впрочем, он также отметил, что предпочёл бы избежать войны с ИРИ. Эксперты отмечают, что глава Белого дома не готов ввязаться в очередной конфликт, поскольку это поставит крест на его шансах переизбраться на второй срок в 2020 году. Однако ему весьма сложно сдерживать «ястребов» в своей администрации, полагают аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает военные действия против Ирана «пропорциональным» ответом на атаку на объекты саудовской нефтяной кампании Saudi Aramco. Об этом он сообщил на встрече с журналистами 16 сентября.

«Вы спрашиваете, будет ли такой ответ пропорциональным? Я считаю, что да», — так Трамп ответил на соответствующий вопрос журналиста.

При этом американский лидер заявил, что, хотя Белый дом считает именно Иран ответственным за нападение на объекты Saudi Aramco, он хочет избежать войны с Тегераном.

«Я не хочу войны ни с кем, но мы подготовлены больше, чем кто-либо», — добавил президент США.

Общаясь с журналистами, Трамп также отметил, что степень участия Ирана в нападениях ещё предстоит установить.

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«Мы рассматриваем это в данный момент. Вариантов много, но я смотрю сейчас не на них. Мы хотим определить, кто это сделал. Мы говорим с Саудовской Аравией и другими соседями. Мы обсуждаем это все вместе. Посмотрим, что произойдёт», — заявил хозяин Белого дома.

В то же время глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США со своими партнёрами изучают варианты шагов по противодействию Ирану.

«Военные Соединённых Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнёрами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который подрывает Иран», — написал 16 сентября Эспер в своём Twitter.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что подобными заявлениями Трамп пытается оказать давление на Иран и заставить его сесть за стол переговоров на своих условиях. Однако ему параллельно приходится сдерживать «ястребов» в своей администрации, которые действительно хотят подтолкнуть США к войне.

«Но для Вашингтона сейчас нанесение удара или война с Ираном станет катастрофой. Также это ударит и по союзникам США в регионе, в первую очередь по Саудовской Аравии и Израилю. Такая война потребует развёртывания огромного воинского контингента и масштабных действий, что очень дорого обойдётся для всех участников», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Эксперт добавил, что в преддверии выборов в США для Трампа любое военное обострение будет политическим самоубийством.

«Его сразу же обвинят в том, что он кровопийца и разжигатель войны... Тем более что выборы 2016 года Трамп выиграл, в частности, благодаря заявлениям о том, что США вместо того, чтобы вкладывать во внутреннюю инфраструктуру, потратили астрономическую сумму на Ближнем Востоке», — пояснил политолог.

Назначение виновных

Напомним, 14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Объектами нападения стали перерабатывающий комплекс Абкайк и крупное нефтяное поле Хурайс. Это привело к снижению объёма производства нефти в королевстве на 5,7 млн баррелей в сутки — то есть добыча королевства сократилась наполовину.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Йеменские повстанцы-хуситы

AFP

© Mohammed Huwais

С 2014 года в Йемене продолжается военный конфликт между хуситами и коалицией арабских государств под эгидой Саудовской Аравии. Хуситы являются шиитским движением, поэтому члены арабской коалиции обвиняют Иран — шиитское государство — в поддержке и фактическом руководстве действиями хуситов.

Вскоре после атаки на саудовские нефтяные объекты госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за ними стоит Иран, однако не привёл никаких доказательств.

«Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, в то время как (президент Ирана Хасан. — RT) Рухани и (глава МИД страны Мохаммад Джавад. — RT) Зариф делают вид, что занимаются дипломатией. На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена», — написал глава американской дипломатии в своём Twitter 14 сентября.

Тегеран отверг обвинения Вашингтона. Пресс-секретарь иранского МИД Аббас Мусави заявил, что такие заявления со стороны Помпео являются частью политики «максимального давления» в отношении Ирана.

По мнению директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Вашингтону просто необходимо представить Тегеран в самом худшем свете, чтобы обосновать свой выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В 2018-м Дональд Трамп вывел США из договора и возобновил действие санкций против Ирана.

«Американское решение в одностороннем порядке выйти из соглашения поставило в трудное положение не только Иран, но и остальные страны, которые подписали данный документ», — напомнил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Константин Блохин.

«Выход Вашингтона из ядерной сделки воспринимается всем международным сообществом, за исключением Саудовской Аравии и Израиля, агрессивным шагом. Сейчас американцы хотят перевести стрелки на Иран, чтобы его демонизировать и чтобы последующее санкционное давление на Тегеран было легитимным в глазах международного сообщества», — считает эксперт.

Война с оговорками

Обвинения в адрес в Ирана в фактическом нападении на Саудовскую Аравию — одного из главных союзников США в регионе — прозвучали всего через несколько дней после того, как администрацию Трампа покинул один из главных сторонников открытого вооружённого конфликта с Ираном, советник по нацбезопасности Джон Болтон, напоминают эксперты.

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон

Reuters

© Yuri Gripas

Болтон, которого американские СМИ называли одним из ведущих «ястребов» и политиков-неоконсерваторов в администрации Трампа, в своё время призывал к бомбардировкам Ирана.

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Так, Болтон ранее заявлял, что единственным способом сдержать ядерную программу Ирана являются бомбовые удары, подобные тем, что ВВС Израиля наносили по реактору Осирак в Ираке в 1981 году и реактору в Сирии в 2007 году.

10 сентября Джон Болтон был уволен со своего поста. Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщали, что между президентом и Болтоном неоднократно возникали разногласия по ряду вопросов, в том числе по курсу Вашингтона в отношении Ирана.

Константин Блохин в беседе с RT напомнил, что экс-советник президента США по нацбезопасности выступал за активные военные действия против целого ряда стран.

«Президент США, который не является сторонником военных интервенций, уволил советника по нацбезопасности Болтона, потому что тот пытался втянуть Америку в затяжные и дорогостоящие войны с Ираном, Северной Кореей, Венесуэлой», — отметил эксперт.

По словам Юрия Рогулёва, Трамп не хочет начинать войну с Ираном, однако, несмотря на отставку Болтона, в его администрации остались «ястребы», которые хотели бы повести США по такому пути. Теперь, отмечает политолог, президенту приходится балансировать между своим политическим курсом и желаниями «партии войны» — этим во многом и вызваны противоречивые заявления Трампа в адрес Ирана.

«Были люди в администрации Трампа типа Болтона, которые были готовы начать войну с Ираном, но сам президент США этого не хотел бы, поскольку это противоречит его позиции. Однако он, как любой другой президент, действует в системе сдержек и противовесов и не может просто проигнорировать интересы «ястребов». Сейчас трудно предположить, какая точка зрения возобладает. Не исключено, что «ястребы» продавят нанесение ограниченного удара по Ирану, как это было в случае с Сирией. США ходят по весьма острому лезвию, балансируя на грани войны», — заключил Юрий Рогулёв.