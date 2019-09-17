Кремль пока не получил ответ Эр-Рияда на предложение Путина по ЗРК

Короткая ссылка
Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина купить у России комплексы С-300 или С-400, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кремль пока не получил ответ Эр-Рияда на предложение Путина по ЗРК
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Нет, не было», — сказал он, отвечая на вопрос, была ли реакция саудовской стороны на предложение Путина. Его слова приводит ТАСС.

При этом представитель Кремля указал, что стороны собираются работать над расширением взаимодействия в различных областях.

По словам Пескова, контакты двух стран по военно-техническому сотрудничеству будут продолжены.

16 сентября Путин на пресс-конференции по итогам саммита России, Ирана и Турции предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории.

Как подчеркнул президент, саудовскому руководству «достаточно принять мудрое государственное решение» — так, как это сделали в Иране, закупив С-300, и так, «как сделал президент Эрдоган», закупив С-400. 

В феврале сообщалось, что Москва и Эр-Рияд проводят дополнительные консультации по контракту на поставку С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить