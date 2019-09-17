Кремль пока не получил ответ Эр-Рияда на предложение Путина по ЗРК
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- РИА Новости
«Нет, не было», — сказал он, отвечая на вопрос, была ли реакция саудовской стороны на предложение Путина. Его слова приводит ТАСС.
При этом представитель Кремля указал, что стороны собираются работать над расширением взаимодействия в различных областях.
По словам Пескова, контакты двух стран по военно-техническому сотрудничеству будут продолжены.
16 сентября Путин на пресс-конференции по итогам саммита России, Ирана и Турции предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории.
Как подчеркнул президент, саудовскому руководству «достаточно принять мудрое государственное решение» — так, как это сделали в Иране, закупив С-300, и так, «как сделал президент Эрдоган», закупив С-400.
В феврале сообщалось, что Москва и Эр-Рияд проводят дополнительные консультации по контракту на поставку С-400.