Кремль пока не получил ответ Эр-Рияда на предложение Путина по ЗРК

Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина купить у России комплексы С-300 или С-400, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — сказал он, отвечая на вопрос, была ли реакция саудовской стороны на предложение Путина. Его слова приводит ТАСС.

При этом представитель Кремля указал, что стороны собираются работать над расширением взаимодействия в различных областях.

По словам Пескова, контакты двух стран по военно-техническому сотрудничеству будут продолжены.

16 сентября Путин на пресс-конференции по итогам саммита России, Ирана и Турции предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории.

Как подчеркнул президент, саудовскому руководству «достаточно принять мудрое государственное решение» — так, как это сделали в Иране, закупив С-300, и так, «как сделал президент Эрдоган», закупив С-400.

В феврале сообщалось, что Москва и Эр-Рияд проводят дополнительные консультации по контракту на поставку С-400.