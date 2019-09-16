Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

Президент России Владимир Путин по итогам трёхстороннего саммита с президентами Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил Саудовской Аравии закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории.

«Что касается помощи Саудовской Аравии… Кстати, говоря в том же Священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение так, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и так как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — заявил Путин на саммите в Анкаре.

Он отметил, что они надёжно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что тема нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не затрагивалась во время саммита в Анкаре.