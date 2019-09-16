Тема атак на саудовские объекты не обсуждалась на саммите в Анкаре

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Тема нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не затрагивалась во время саммита в Анкаре с участием лидера России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Ирана Хасана Рухани.
Тема атак на саудовские объекты не обсуждалась на саммите в Анкаре
  • Reuters

«На двусторонних встречах не обсуждалась, не затрагивалась, на трёхсторонней — тоже, там концентрировались в основном на конституционном комитете, на ситуации в Идлибе и на перспективах политического урегулирования», — приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента.

Он отметил, что у Путина была продолжительная встреча с Рухани.

«Была, правда, часть с Рухани «один на один» достаточно продолжительная. Но они сидели вдвоём, я пока ещё не знаю, о чём шла речь», — сказал Песков.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о том, кто виновен в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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