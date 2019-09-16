Небензя призвал не спешить с выводами о виновных в атаке на саудовские объекты

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о том, кто виновен в атаках нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку. Это дестабилизирует и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и во всем регионе Ближнего Востока», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Он заявил, что у России вызывает обеспокоенность атака на саудовские объекты и отметил, что Москва её решительно осуждает.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к атакам. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

В иранском МИД отвергли обвинения.