Небензя призвал не спешить с выводами о виновных в атаке на саудовские объекты
- РИА Новости
«Рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку. Это дестабилизирует и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и во всем регионе Ближнего Востока», — приводит РИА Новости слова Небензи.
Он заявил, что у России вызывает обеспокоенность атака на саудовские объекты и отметил, что Москва её решительно осуждает.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к атакам. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.