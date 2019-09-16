Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

Об этом заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

«Расследование продолжается, и всё указывает на то, что оружие в обеих атаках было из Ирана», — приводит Al Arabiya слова аль-Малики.

Он отметил, что в настоящее время проводятся расследование того, откуда были запущены беспилотники.

По словам аль-Малики, у коалиции есть возможность противостоять атакам и защищать жизненно важные нефтяные объекты.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к атакам.

В иранском МИД отвергли обвинения, отметив, что американская политика «максимального давления» устремилась в сторону «максимальной лжи».