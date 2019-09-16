Трамп оценил возможность причастности Ирана к атаке на Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп оценил возможность причастности властей Ирана к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

«Помните, когда Иран сбил (американский. — RT) дрон, заявив, что это произошло в их «воздушном пространстве», хотя этого не было даже близко? Они тогда сильно увязли в своей лжи. Сейчас они говорят, что не причастны к атаке на Саудовскую Аравию. Посмотрим?» — написал Трамп в Twitter.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к атакам.

В иранском МИД отвергли обвинения, отметив, что американская политика «максимального давления» устремилась в сторону «максимальной лжи».