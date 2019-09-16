В Кремле ответили на слова Помпео о вине Ирана в атаке на Saudi Aramco

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Москва призывает избегать шагов, которые могут ухудшить ситуацию после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на слова Помпео о вине Ирана в атаке на Saudi Aramco
  • Reuters

«Мы негативно относимся к увеличению напряжённости в регионе и призываем все региональные и нерегиональные страны не делать каких-либо поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию», — сказал Песков.

По его словам, стоит, напротив, придерживаться линии, которая поможет «самортизировать напряжённость».

Он подчеркнул, что в Кремле никогда не были сторонниками поспешных выводов.

Таким образом Песков ответил на вопрос, как он относится к заявлениям госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности Тегерана к атакам.

В иранском МИД отвергли обвинения, отметив, что американская политика «максимального давления» устремилась в сторону «максимальной лжи».

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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