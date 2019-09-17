Пентагон обсуждает с партнёрами шаги по противодействию Ирану
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Военные Соединённых Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнёрами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который подрывает Иран», — указал Эспер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании «избежать войны» с Ираном, который американская сторона обвиняет в нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
Вместе с эти Трамп назвал военные действия пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco.