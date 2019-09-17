Пентагон обсуждает с партнёрами шаги по противодействию Ирану

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США со своими партнёрами изучают варианты шагов по противодействию Ирану.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Военные Соединённых Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнёрами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который подрывает Иран», — указал Эспер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании «избежать войны» с Ираном, который американская сторона обвиняет в нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Вместе с эти Трамп назвал военные действия пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco.