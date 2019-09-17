Трамп назвал военные действия пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco

Американский президент Дональд Трамп считает военные действия США пропорциональным ответом на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов возле Белого дома перед своим отлётом в штат Нью-Мексико.

Отмечается, что журналисты спросили Трампа, считает ли он военные действия Соединённых Штатов, которые приведут к гибели людей, пропорциональным ответом на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

«Я думаю, что они были бы таковыми. Да», — сказал глава США, отвечая на данный вопрос.

Ранее Трамп заявил о желании «избежать войны» с Ираном, который американская сторона обвиняет в нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

14 сентября в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары.