Трамп назвал военные действия пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов возле Белого дома перед своим отлётом в штат Нью-Мексико.
Отмечается, что журналисты спросили Трампа, считает ли он военные действия Соединённых Штатов, которые приведут к гибели людей, пропорциональным ответом на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
«Я думаю, что они были бы таковыми. Да», — сказал глава США, отвечая на данный вопрос.
Ранее Трамп заявил о желании «избежать войны» с Ираном, который американская сторона обвиняет в нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
14 сентября в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары.