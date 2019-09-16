Трамп заявил о желании «избежать войны» с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за нападением беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но добавил, что хотел бы «избежать войны». Об этом сообщает Al Jazeera.

«В настоящий момент это выглядит так», — заявил он, отвечая на вопрос, считает ли он Иран причастным к нападению на саудовские нефтеперерабатывающие заводы.

По словам Трампа, «учитывая всё это, мы хотели бы избежать» войны.

«Я не хочу войны ни с кем, но мы подготовлены больше, чем кто-либо», — добавил он.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Арабская коалиция и госсекретарь США Майк Помпео обвинили Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о виновных в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.