Трамп заявил о желании «избежать войны» с Ираном
«В настоящий момент это выглядит так», — заявил он, отвечая на вопрос, считает ли он Иран причастным к нападению на саудовские нефтеперерабатывающие заводы.
По словам Трампа, «учитывая всё это, мы хотели бы избежать» войны.
«Я не хочу войны ни с кем, но мы подготовлены больше, чем кто-либо», — добавил он.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Арабская коалиция и госсекретарь США Майк Помпео обвинили Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о виновных в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.