Песков прокомментировал возможность нарастить добычу нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, не планирует ли Москва увеличить объёмы добычи нефти в связи с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и сокращением добычи в этой стране.

«Пока не понятно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать какие-то «потолки» по отгрузке и производству нефти, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз на действия в ближайшее время», — заявил Песков.

Он отметил, что «пока нет достоверной информации, поэтому, конечно, нужно какое-то время для анализа».

Также Песков заявил, что Кремль не располагает данными, которые позволили бы сделать заключение о том, кто может стоять за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Арабская коалиция и США считают, что за атаками стоит Иран.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о виновных в атаках на нефтяные объекты.