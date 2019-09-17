Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ
- © Михаил Климентьев
- РИА Новости
«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю на мирное разрешение», — приводит Интерфакс слова Нарышкина.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о виновных в атаках на нефтяные объекты.