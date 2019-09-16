СМИ: Иран запустил ракеты и дроны со своей территории для атаки на НПЗ

Иран выпустил около дюжины крылатых ракет и более 20 беспилотников со своей территории в ходе атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, утверждают американские СМИ.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

«Это был Иран. Хуситы взяли ответственность за то, чего они не совершали», — заявил источник.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о виновных в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал атаку.