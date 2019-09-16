СМИ: Иран запустил ракеты и дроны со своей территории для атаки на НПЗ
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Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.
«Это был Иран. Хуситы взяли ответственность за то, чего они не совершали», — заявил источник.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о виновных в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал атаку.