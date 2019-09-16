Рухани прокомментировал атаки на НПЗ Саудовской Аравии

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Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии.
Рухани прокомментировал атаки на НПЗ Саудовской Аравии
  • РИА Новости

«Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, и невинное население гибнет. Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить. Народ Йемена защищает себя. И защищает от нападения», — заявил Рухани на саммите в Анкаре.

14 сентября нефтяные заводы компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает не спешить с выводами о виновных в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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