«Сдерживает понимание, что просто победить не удастся»: в США представили три сценария развития конфликта с Ираном

В Исследовательской службе конгресса США представили три возможных сценария развития американо-иранского конфликта. Согласно одному из них, стороны могут предпринять шаги по деэскалации напряжённости. Второй сценарий предполагает, что ситуация в целом не изменится. При этом исследователи не исключают, что нынешняя динамика отношений может привести к вооружённому противостоянию сторон. В таком случае Вашингтон допускает возможность военного вторжения в Иран. Вместе с тем американские исследователи признают, что любое применение силы со стороны США может привести к ответным действиям Ирана и эскалации конфликта. Эксперты RT отмечают, что США традиционно используют силу в качестве инструмента внешней политики. Однако администрация Дональда Трампа не рискует ввязываться в долгоиграющую войну перед президентскими выборами, подчёркивают аналитики.

В Исследовательской службе конгресса США (CRS) указывают на растущую напряжённость в отношениях между США и Ираном. Об этом говорится в докладе службы, с текстом которого ознакомился RT. Аналитики полагают, что динамика отношений США и Ирана может привести к «значительному конфликту».



Так, авторы доклада отмечают, что в случае вооружённого конфликта Соединённые Штаты имеют «широкий диапазон возможностей», который может быть использован против Ирана, его союзников и представителей. Иран, в свою очередь, также демонстрирует способность нанести ущерб мировой экономике и, в частности, интересам Соединённых Штатов и вызвать новые опасения по поводу своей ядерной деятельности.

«Между тем вступление Ирана в союзы с вооружёнными группировками и оказание им вооружённой поддержки по всему региону, а также наличие агентурной сети в Европе, Латинской Америке и других частях света позволяют Тегерану навязать конфронтацию в тех зонах, где у США возможности реагирования могут быть ограничены», — отмечается в докладе.

Кроме того, как считают аналитики, Иран может попытаться вынудить международных игроков, таких как Россия или зависящие от стабильных поставок нефти страны Европы и Азии, оказать влияние на администрацию Трампа, чтобы облегчить санкционное бремя, которое несёт Тегеран.

Таким образом, сотрудники исследовательской службы конгресса представили три возможных сценария развития отношений между США и Ираном.

В частности, стороны могли бы предпринять дополнительные шаги по деэскалации напряжённости. В этом случае Иран мог бы принять предложение США о проведении переговоров по пересмотру и разработке более детальной версии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Однако, американские аналитики отмечают, что требования США касательного нового соглашения весьма обширны и власти Ирана будут настаивать на том, чтобы Америка сначала вернулась к соблюдению СВПД в его существующем виде.

В Исследовательской службе конгресса также допускают, что ситуация никак не изменится, то есть не приведёт ни к вооружённому конфликту, ни к переговорам по урегулированию американо-иранских разногласий.

Тем не менее третий сценарий не исключает дальнейшей эскалации конфликта. В частности, Иран будет предпринимать дальнейшие шаги для ослабления санкций со стороны США.

«Чтобы вынудить Соединённые Штаты пойти на такой шаг, Иран может предпринять дальнейшие действия, которые будут направлены против американских служащих или идти вразрез с американскими интересами», — отмечается в докладе.

«Инструмент внешней политики»

Американский военный вертолёт в Персидском заливе

Flickr

© The U.S. Army

Специалисты Исследовательской службы конгресса анализируют возможные ответные меры Вашингтона, включая военное вторжение как вполне реальное развитие событий. Вооружённые силы — это инструмент государственного влияния, который Соединённые Штаты могут использовать для достижения своих целей, говорится в докладе.

«Выбор формата военных кампаний и эффективных военных решений зависит от политических целей, которые ставят перед собой власти США», — поясняют сотрудники Исследовательского центра.

Так, в случае необходимости Штаты сохраняют возможность вторжения в Иран или установки военно-воздушной и морской блокады.

«США оставляют за собой право наносить воздушные и ракетные удары, реализовывать спецоперации, а также вести кибер- и электронную войну против таких целей Ирана, как корабли КСИР в Персидском заливе, а кроме того против ядерных объектов, военных баз, портов и любого количества прочих целей на территории самого Ирана», — отмечается в тексте документа.

США традиционно используют силу в качестве инструмента внешней политики, считает профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

«Более того они считают, что они обязаны своим доминирующим военным положением использовать её (военную силу. — RT) для обеспечения международной безопасности», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом, по мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, Вашингтон переходит из области прогнозов в область практической подготовки.

«Мы видим, что США не удалось за предыдущий период времени убедить своих союзников, участников Всеобъемлющего договора по иранскому ядерному досье, в том, что Иран не выполняет своих обязательств. И США, чтобы не оставаться одним, в одиночку не ввязываться в эту антииранскую кампанию, начали искать более убедительные доводы в пользу усиления давления как минимум, а как максимум для реальной агрессии против Ирана», — подчеркнул Шатров в беседе с RT.

Напомним, 14 сентября два беспилотных летательных аппарата атаковали нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

При этом госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за удары на Иран, призвав все страны «публично и безоговорочно осудить нападения Ирана».

Кадры последствий нападения на НПЗ в Саудовской Аравии

© Planet Labs Inc/Handout via REUTERS

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Штаты могут в ответ нанести удары по НПЗ Ирана.

«Список целей, который я бы предложил в случае военного удара, включал бы иранские нефтеперерабатывающие заводы. Речь не идёт о вторжении в Иран, но мы хотим заставить их заплатить за попытку нарушить мировой порядок», — сказал Грэм.

Иран, в свою очередь, отрицает все обвинения в совершении нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Более того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил об угрозе полномасштабной войны в случае нападения Соединённых Штатов или Саудовской Аравии на Иран.

«Просто победить не удастся»

Впрочем в Исследовательской службе конгресса США осознают, что любое применение Соединёнными Штатами силы, как и во всех случаях использования военных инструментов государственного влияния, может привести к ответным действиям со стороны Ирана или эскалации кризиса.

При этом для достижения системных изменений иранского режима военные действия — не самый подходящий инструмент, полагают в CRS.

«Американские силовые меры могут оказаться не самым подходящим инструментом системного преобразования иранского режима и фактически ухудшить ситуацию для граждан страны, поддерживающих его смену. Использование открытой военной силы, вероятно, усилит позиции настроенных против США элементов в правительстве Ирана», — отмечают авторы доклада.

Тогда как проведение военных операций будет требовать дополнительных финансовых затрат, утверждают в Исследовательской службе конгресса.

Вместе с тем, как считают аналитики, вооружённый конфликт в Иране будет препятствовать достижению других долгосрочных стратегических целей Соединённых Штатов.

Так, аналитики CRS напоминают, что в Стратегии национальной безопасности 2017 года и Стратегии национальной обороны 2018 года отмечается, что Китай и Россия представляют собой ключевые стратегические вызовы для США сегодня и в будущем. Поэтому перевод военных активов в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) требует отвлечения их от использования в других театрах, таких как Европа и Тихий океан.

Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с RT отметил, что на сегодняшний день Иран обладает достаточным потенциалом, чтобы ответить на военную агрессию США. Помимо этого Иран может заблокировать судоходство в Персидском заливе, что станет потрясением для мировой экономики и США.

При этом Игорь Шатров в беседе с RT предположил, что Дональду Трампу невыгодно ввязываться в долгоиграющую войну накануне президентских выборов в США.