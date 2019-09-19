Зариф: удары по Ирану повлекут полномасштабную войну

Нападение Соединённых Штатов или Саудовской Аравии на Иран приведёт к полномасштабной войне, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

«Я делаю очень серьёзное заявление касательно защиты нашей страны. Я ответственно заявляю, что мы не желаем вступать в военное противостояние», — сказал глава МИД телеканалу CNN.

.@npwcnn: What would be the consequence of an American or Saudi military strike on Iran now?



Iran Foreign Minister Javad Zarif: An all-out war.



More: https://t.co/PllvEJnYBjpic.twitter.com/L8rwbEwI3d — CNN International (@cnni) September 19, 2019

Он отметил, что военный ответ США и Саудовской Аравии, основанный на лжи, может привести к множеству жертв.

«Мы без промедления будем защищать нашу страну. Мы не начинали войну за последние 250 лет, мы не планируем начинать её, это не в наших интересах, потому что мы довольны нашими размерами, природными и человеческими ресурсами, нашей силой», — заявил Зариф.

Он добавил, что Иран готов вести диалог и сотрудничать.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, со своей стороны, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного «ответа» на инцидент.