«Трамп повышает ставки»: зачем Пентагон перебрасывает дополнительный военный контингент на Ближний Восток

Вашингтон перебросит на Ближний Восток дополнительный военный контингент, а также ускорит процесс доставки в регион военной техники. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Как пояснили в ведомстве, речь идёт об ограниченной группе войск, которая займётся вопросами усиления противовоздушной обороны государств Персидского залива. Эксперты считают это решение Белого дома попыткой закрепить позиции США на Ближнем Востоке. При этом некоторые аналитики расценивают наращивание контингента как «символический жест», цель которого заключается в демонстрации союзникам готовности защищать их интересы после провала развёрнутой в регионе американской системы ПВО.

Президент США Дональд Трамп одобрил переброску дополнительного военного контингента на Ближний Восток. Об этом журналистам сообщил глава Пентагона Марк Эспер, пояснив, что этот шаг — реакция на агрессивные действия Ирана против Саудовской Аравии (Вашингтон обвиняет Тегеран в том, что именно он стоял за атакой беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Иран отрицает это).

«Президент одобрил размещение сил США, деятельность которых будет носить оборонительный характер и главным образом сосредоточена на противовоздушной и противоракетной обороне», — заявил Эспер, добавив, что Эр-Рияд ранее запросил такую поддержку.

Глава Пентагона также отметил, что американская сторона не только перебросит дополнительные силы в регион, но и постарается ускорить процесс доставки военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы «расширить их возможности по самообороне».

«Президент ясно дал понять, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Ираном. При этом в случае необходимости у нас наготове множество иных военных вариантов», — добавил Эспер.

Бойцы КСИР

Reuters

© Hamed Malekpour/Tasnim News Agency

В свою очередь, начальник Объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд в ходе брифинга сообщил, что численность дополнительных войск будет ограниченной и «не будет измеряться в тысячах». Он добавил, что решение о том, какие именно формирования и комплексы вооружения будут направлены в регион, пока не принято. Однако в ближайшие дни планируется встреча с официальными лицами Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы обсудить вопрос о численности и составе сил и средств, которые необходимы этим государствам для расширения своих возможностей по самообороне. Конкретные предложения будут представлены в начале следующей недели, добавил генерал.

Стоит отметить, что информация о возможном наращивании американских сил в Саудовской Аравии начала циркулировать в СМИ ещё до официального объявления. Накануне об этом со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне сообщила газета The Wall Street Journal.

Также по теме «Оправдаться за неэффективность»: что известно о возможных дополнительных поставках оружия США на Ближний Восток США изучают возможность отправки дополнительной военной техники на Ближний Восток, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в...

По сведениям издания, речь может идти не только о появлении в регионе дополнительного контингента, но и о поставках дополнительных противовоздушных систем, а также эскадрильи реактивных истребителей для защиты интересов Саудовской Аравии.

«Открытое» небо



Напомним, в ночь на 14 сентября нефтяные предприятия саудовской госкомпании Saudi Aramco подверглись массированной атаке дронов и, предположительно, крылатых ракет. Это привело к остановке работы ряда заводов и падению объёмов производства нефти в королевстве — оно сократилось вдвое, на 5,7 млн баррелей в сутки.

Анализируя последствия атаки, эксперты обратили внимание на то, что развёрнутые в Саудовской Аравии американские системы ПВО Patriot не смогли перехватить ракеты и беспилотники, нанёсшие серьёзный удар по энергетической инфраструктуре королевства.

«Что меня удивляет — так это куда делись американские системы ПРО? Эта ситуация наносит серьёзный ущерб репутации США и их оборонительного вооружения», — цитирует Bloomberg профессора международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук Фаваза Жержеса.

Горящий нефтяной завод в Саудовской Аравии

Reuters

Белому дому даже пришлось оправдываться за провал американской системы ПВО: глава Госдепа Майк Помпео заявил, что американская сторона старается «использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными».

Ответственность за атаку на саудовские предприятия взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, с 2014 года ведущие войну против коалиции во главе с Эр-Риядом.

Также по теме «Окончательных выводов пока не делали»: Россия собирает данные об атаке беспилотников в Саудовской Аравии Российские спецслужбы собирают данные о том, кто мог совершить нападение на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. Об этом заявил...

В 2017 году саудовские власти заявили, что военным королевства якобы удалось перехватить баллистическую ракету, выпущенную хуситами по аэропорту Эр-Рияда. Однако вскоре газета The New York Times опубликовала экспертный доклад, из которого следовало, что перехват не удался.

При этом хуситам и ранее удавалось наносить удары по территории королевства. Так, весной 2019-го йеменские повстанцы сообщили об успешной атаке на аэропорт Наджран с помощью беспилотников.

Следует отметить, что дроны в последние годы активно применяются не только хуситами: вооружённые группировки, действующие в САР, регулярно пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим именно с помощью дронов. Однако причинить серьёзный ущерб у них до сих пор не получилось — развёрнутые в этом районе российские ПВО регулярно сбивают БПЛА.

«Плата за поддержку»

Эр-Рияд долгие годы был и остаётся одним из ключевых союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия была одним из плацдармов американской армии во время иракской кампании: с территории королевства Пентагон осуществлял разведку и боевые вылеты в Ирак. После свержения режима Саддама Хусейна власти США объявили о выводе военнослужащих из Саудовской Аравии, в которой оставались только американские военные инструкторы.

Однако в последнее время Белый дом всё чаще обращается к идее наращивания военного контингента на Ближнем Востоке. Поводом для этого стали обвинения, выдвигаемые Вашингтоном и его региональными союзниками против Тегерана. В частности, утверждается, что именно Иран стоял за атаками на топливные танкеры в Персидском заливе, а также сбил американский дрон за пределами своего воздушного пространства (эти обвинения в ходе последнего брифинга повторил и Марк Эспер). Тегеран с самого начала отвергал эти нападки, однако американское руководство продолжает настаивать на достоверности своей версии.

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, 2017 год

Reuters

© Jonathan Ernst

В мае 2019-го американские СМИ распространили информацию о том, что Пентагон готовится направить на Ближний Восток военную группировку численностью до 120 тыс. военнослужащих для противодействия Тегерану. В сообщениях отмечалось, что этот план якобы разработал и представил властям Патрик Шанахан, возглавлявший тогда военное ведомство США. Однако в Белом доме эту информацию поспешили опровергнуть, хотя реальные шаги в сторону увеличения американского присутствия в регионе продолжились.

Так, в конце мая Дональд Трамп объявил о дополнительной переброске на Ближний Восток порядка 1,5 тыс. военнослужащих для «защиты от иранской угрозы», а в июне глава Пентагона сообщил, что в регион направлена ещё тысяча военных.

При этом в июле пресс-служба американского Министерства обороны сообщила, что ведомство готовится направить новую партию военных и ресурсов в Саудовскую Аравию.

Как отмечают эксперты, эта страна представляет интерес для Соединённых Штатов не в последнюю очередь в качестве импортёра американского оружия. Эр-Рияд тратит на оборону порядка 10% от ВВП, а значительная доля оборонных контрактов заключается именно с американскими компаниями. Следует отметить, что сотрудничество американских корпораций и властей с Эр-Риядом вызывает недовольство в США: летом нижняя палата конгресса даже приняла резолюцию, запрещающую продолжать поставки вооружений в королевство. Речь идёт о колоссальных объёмах оборонных заказов, поскольку в 2017 году Дональд Трамп смог договориться с руководством Саудовской Аравии о продаже вооружений на общую сумму $110 млрд.

Однако Эр-Рияд рассматривает и альтернативные каналы оружейного импорта. Так, два года назад стало известно о переговорах между Саудовской Аравией и Россией на предмет поставок ЗРК С-400. На фоне крупного провала американских систем ПВО, не сумевших защитить нефтяные объекты от атаки, этот диалог вполне может активизироваться, полагают аналитики. Стремлением сохранить за собой оборонные контракты с Эр-Риядом отчасти объясняется та скорость, с которой Белый дом согласовал дополнительную переброску сил в королевство, отмечают эксперты.

«США делают всё, чтобы заработать на безопасности других стран, это очевидный курс Трампа, который ранее прямо заявлял о том, что намерен получать плату от партнёров за оборонную поддержку. Президент США постоянно повышает ставки в этой игре», — отметила в комментарии RT востоковед, политолог Каринэ Геворгян.

«Символические жесты»

Однако, по мнению профессора МГУ, эксперта по Ближнему Востоку Александра Вавилова, стремление сохранить контракты на поставки оружия — далеко не единственный мотив Вашингтона.

«Соединённым Штатам выгодно нагнетать напряжённость в Персидском заливе, это обеспечит Вашингтону сохранение его присутствия и влияния в регионе. Именно по этой причине Белый дом заостряет внимание на антииранской кампании», — пояснил собеседник RT.

В целом же решение Белого дома о дополнительном размещении военных в Саудовской Аравии и ОАЭ стало продолжением цепочки довольно хаотичных шагов, предпринимаемых Вашингтоном на Ближнем Востоке, считает Вавилов.

Солдаты армии США в Ираке во время иракской кампании

Reuters

© U.S. Army/Sgt. Jon Soles/Handout

«Сейчас США возвращаются в регион, но с таким крошечным контингентом, который они готовы выделить на эти цели, американцы всё равно не смогут серьёзно повлиять на соотношение сил. Поэтому это лишь символические жесты, чтобы продемонстрировать готовность защищать Саудовскую Аравию после того, как американские комплексы ЗРК Patriot не смогли отразить атаку десяти дронов», — подчеркнул эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Каринэ Геворгян, по словам которой американская администрация решила нарастить численность военных в Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы не потерять лицо.